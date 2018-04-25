Демонтаж нелегальных гаражных массивов

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев металлических гаражей поспешить и убрать гаражи с государственной земли. В процессе сноса гаражей участвует и Министерство охраны окружающей среды, а муниципалитет по-прежнему оказывает помощь владельцам гаражей, которые следуют установленному правилу.

В отдельных случаях срок демонтажа гаража может быть продлен. Большая часть металлических гаражей — заброшенные, в них хранятся отходы, мусор, вредные и токсичные вещества, что создает экологическую угрозу городу.

В пресс-релизе мэрии сказано, что до сих пор в муниципалитет сообщили о демонтаже 2000 гаражей из 10 700. Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис издал приказ, на основании которого в отдельных случаях срок демонтажа продлевают (по действующим правилам гаражи должны убрать до 30 сентября). «Мы можем дать больше времени тем, кто реально начал работы по демонтажу, но в силу объективных причин не может их закончить. Эти причины следует указать старостам», – сказал П. Подярскис. По уважительной причине срок могут продлить не более чем до 31 декабря 2020 года. С некоторыми товариществами договорились об иных сроках. Например, в Шнипишкес, на ул. Кярнавес, сроки продлены, чтобы товарищество успело оформить документы и перенести гаражи на частные участки в Вильнюсский район. В таких случаях владельцы сами должны позаботиться о вывозе не только гаража, но и мусора.

Напомним, что владельцам, которые уберут гаражи до 30 сентября, мусор поможет вывезти муниципальная компания Grinda. Сообщается, что администрация столичного горсовета договорилась с компанией EMP Recycling, которая установила пункты приема и сортировки отходов в гаражных массивах для освобождающих территорию до 30 сентября. Такие пункты сбора утильсырья работают в 4 гаражных массивах.

Информацию об утилизации отходов можно найти на сайте garazai.vilnius.lt. Муниципалитет напоминает, что за нарушения сроков владельцам гаражей грозит штраф в размере 300-560 евро, а за повторное невыполнение требования — 550-1200 евро.

Освобожденная от гаражей земля будет использована для общественных нужд — появятся дороги, велодорожки, зоны отдыха. Временные металлические гаражи появились в Вильнюсе и других городах Литвы в советское время. Тогда исполнительный комитет Совета народных депутатов разрешил временно, на 3–5 лет, ставить и эксплуатировать металлические гаражи на свободной государственной земле. Подсчитано, что гаражные массивы сейчас занимают в Вильнюсе 51 гектар государственной земли — эта площадь равна почти 71 футбольному полю или трети территории парка Вингис.

Информация «ЛК», vilnius.lt