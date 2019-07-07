День независимости Беларуси

Фото Пресс-службы Президента Республики Беларусь

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3 июля Республика Беларусь отметила День Независимости и 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжества и праздничные концерты прошли по всей стране.

Праздник День Независимости, или – как его часто называют – День Республики, приурочен к дате освобождения Минска от фашистских захватчиков в ходе операции «Багратион». Белорусский народ неслучайно выбрал этот день на референдуме 1996 года для главного праздника своего молодого государства. 3 июля 1944 года враг не только был изгнан из сердца Беларуси, но и была достигнута переломная точка в одной из самых масштабных компаний советской армии за всю историю Великой Отечественной.

Свое главное национальное торжество белорусы ежегодно встречают красочным военным парадом на центральном проспекте Минска, а его кульминацией является праздничный салют.

Во второй раз парад проходил вечером в 21.00 (раньше такое было только в 2014 году на 9 Мая). Кроме нескольких тысяч военнослужащих в параде были задействованы 300 единиц боевой техники, авиация. В этом году парад начался с полета авиации над столицей. Присутствовавшие смогли увидеть современные боевые самолеты и вертолеты военной авиации Беларуси и России.

Впервые в парадном строю были боевые знамена партизанских формирований времен войны. На начало операции «Багратион» на территории Беларуси действовало 148 партизанских бригад и 53 отдельных партизанских отряда. Впервые в параде приняли участие три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных сил и один от Министерства внутренних дел. Особенностью парада стало значительное увеличение количества участвовавшей в нем новой или модернизированной техники. По традиции проход механизированной колонны возглавил легендарный советский танк Т-34 – символ Великой Отечественной войны.

Информация «ЛК», BNS