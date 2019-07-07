Последствия засухи: сгоревший урожай и лесные пожары

Фото BFL/Эдгараса Анисименко

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Одним из самых опасных последствий экстремальных температур летом эксперты называют пожары.

Возгорание на торфянике

В Шилутском районе на торфянике Аукштумале локализовали пожар, который начался 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба Департамента пожарной и спасательной службы.

Заместитель директора ведомства полковник Миндаугас Канапицкас отметил, что пожарные работали оперативно, и поблагодарил всех, кто боролся с огнем.

«Я благодарю чиновников Шяуляйского уезда, которые смогли очень быстро мобилизовать технику, созвать людей и обеспечить дежурство на месте возгорания. Сотрудники компании Klasmann-Deilmann Šilutė также внесли большой вклад. Если бы не они, мы вряд ли бы добрались до середины торфяника», — сказал он.

По данным спасателей, пожар занял площадь около 20 гектаров. В ликвидации огня принимали участие около 50 пожарных и работники компании Klasmann-Deilmann Šilutė, которая владеет торфяником. Пожар на Тракседжяйском торфянике начался после обеда в пятницу. Отмечалось, что уже к вечеру дым и запах гари достигли Шилуте. Самоуправление Шилутского района 28 июня объявило ЧП на территории Шилутского и Кинтайского староств. Воду для тушения пожара пожарным пришлось везти два километра.

«В центр торфяника автоцистерны пожарной машины не могли заехать, поэтому пришлось прокладывать магистральные линии. Там лили воду и работали с тракторами работники предприятия», — говорится в сообщении.

В пятницу вечером на пожарище работали и два военных вертолета из Литвы и Латвии. В субботу и воскресенье спасатели продолжали тушить отдельные очаги возгорания.

Горевший торфяник представляет собой часть эксплуатируемого Аукштумалского болота. В 2011 году здесь произошел пожар. Экосистема болота была уничтожена. По словам Канапицкаса, инцидент показал хорошую подготовку пожарных.

На месте возгорания продолжают дежурить специалисты.

Жаркое лето — частые пожары

По данным Департамента пожарной и спасательной службы, пожары произошли на 20 гектаров открытых площадок в Вильнюсском, Каунасском, Утянском, Алитусском и Панявежском округах.

Чаще всего горели сухая трава и лесной покров. На этой неделе, в понедельник, в Панявежском районе сгорели два гектара зерновых. Большой пожар произошел в Шяуляйском районе, где огнем уничтожено около пяти гектаров лесных насаждений. В поселке Рукла Йонавского района сгорело два гектара леса.

В Вильнюсском районе вспыхнул пожар, который едва не распространился на лес, сообщает LRT.

1 июля около 16.00 местные жители поселка Терешишкес заметили, что из леса идет дым. По прибытии на место выяснилось, что начался пожар. Возгорание произошло недалеко от железной дороги. Очевидцы утверждают, что пожар вспыхнул после того, как прошел поезд. Предполагается, что его вызвали искры от проходившего состава.

Как сообщает LRT, местные жители бросились тушить пожар самостоятельно, однако пламя стало распространяться дальше, и они вызвали пожарных. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, однако оставался риск, что огонь может перекинуться на ближайший лес.

Отмечается, что часть литовских лесов подвержена высокой пожароопасности, в частности, в Тракай и Варене. Там наблюдается пятый класс пожарной опасности, в других частях республики — пожарная опасность третьего или четвертого класса.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ