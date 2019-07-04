Штраф за картельный сговор

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Литовский Совет по конкуренции нескольким компаниям назначил штраф в размере 978 тыс. евро за картельные соглашения при муниципальных закупках.

Картельный сговор — соглашение между конкурирующими продавцами о совместной политике в области цен и объемов продаж. Цель заключения любого картельного соглашения — устранить конкуренцию на рынке, так или иначе установив монополию на определенную продукцию. Картель – одно из самых опасных нарушений антимонопольного законодательства.

Картельный сговор во многих странах осуждается и подпадает под действие антимонопольного законодательства.

Как было объявлено антимонопольным органом, Panevežio melioracija был назначен штраф в размере 209,8 тыс. евро, а Pasvalio melioracija и Jadrana — 399,2 тыс. евро, Biržų ranga — 368,9 тыс. евро.

«Упомянутые предприятия договаривались, какие цены на работы они предложат для покупки дорожных и уличных ремонтно-мелиоративных работ в 25 государственных закупках, организованных муниципалитетами Пасвальского, Панявежского и Биржайского районов в 2012–2017 годах. Таким образом, компании создали условия для победы друг друга на разных территориях: в Пасвальском районе — принадлежащие одним и тем же акционерам Pasvalio melioracija или Jadrana, в Панявежском районе — Panevežio melioracija, в Биржайском районе — Biržų ranga», — сообщили в Службе по конкуренции.

Было установлено, что предприятия также интересовались, какие из них не будут участвовать в определенных государственных закупках, чтобы конкурс мог выиграть заранее определенный конкурент. По данным службы, предприятия признались, что заключили соглашение, ограничивавшее конкуренцию.

«Вся эта система во всех муниципалитетах существует в течение многих лет, руководители предприятий мелиорации знакомы со старых времен, поэтому никогда не возникает проблем с поиском «дружественного» предприятия, которое может помочь принять участие в конкурсе», — приводятся в отчете антимонопольного органа слова неназванного руководителя одного из предприятий.

Эти соглашения всплыли на свет в ходе предварительного следствия, проводимого сотрудниками Службы специальных расследований (ССР) относительно возможно непрозрачных государственных закупок в муниципалитете Панявежского района.

Расследование было начато в январе 2017-го, и мэр Панявежского района Повилас Жагунис также подпал под подозрение. По информации ССР, в ходе расследования установлено, что одной из этих фирм помогали и государственные служащие администрации муниципалитета Панявежского района. Предполагается, что они незаконно помогали предприятию победить в конкурсе на государственные закупки, но их личность пока не раскрывают.

По данным ССР, предприятие из-за потенциально непрозрачного процесса государственных закупок выиграла несколько десятков конкурсов, организованных муниципалитетом Панявежского района не менее чем на миллион евро.

Представители муниципалитета Панявежского района подозреваются в злоупотреблениях, фальсификации документов, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а представители предприятия — в пособничестве злоупотреблениям.

Это досудебное расследование, которое подходит к концу, организовано и контролируется прокурором Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ