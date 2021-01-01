Денег нет, но мы держимся

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

На минувшей неделе литовский Сейм принял государственный бюджет на 2021 год. Дефицит государственного сектора – разница между расходами и доходами бюджета – в следующем году составит 7% внутреннего валового продукта, который в основном обусловлен дополнительными расходами на контроль над пандемией коронавируса, сообщает BNS.

За принятие бюджета голосовали 77 членов Сейма, против – 2 , 49 воздержались.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает возможности, что в следующем году Сейму придется уточнять бюджет, если потребуются дополнительные средства для преодоления кризиса.

Сейчас на контроль над пандемией и борьбу с ее последствиями предусматривается выделить 934 млн евро.

Госдолг в следующем году составит 51,9% ВВП. В этом году этот показатель — 47,5%.

Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что обуздание роста долга будет отражено в бюджете 2022 года.

Планируется, что доходы госбюджета составят 11,25 млрд евро, ассигнования – 15,83 млрд евро, а дефицит бюджета — 4,57 млрд евро. Намечающийся лимит чистых заимствований правительства – 4,03 млрд евро, из них 1,14 млрд. евро выделено для накопления средств выкупа эмиссии еврооблигаций в 2022 году.

В следующем году в среднем на 9% увеличатся пенсии по старости, на 10 евро (до 70 евро) – детские пособия, минимальная зарплата повысится с 607 до 642 евро (до налогов). Выплаты детям с недугами, а также детям в многодетных и бедных семьях вырастут с 100 до 111 евро.

С сентября следующего года планируется бесплатно кормить в школе не только первоклассников, но и второклассников.

Бюджет составлен из расчета, что ВВП в следующем году вырастет на 2,8%, а рост заработной платы замедлится до 4,1%.

Утвержден бюджет Фонда социального страхования на 2021 год

Сейм утвердил профицитный бюджет Государственного фонда социального страхования (Sodrа). Его доходы в следующем году должны составить 5,128 млрд евро, а расходы – 4,991 млрд евро.

Входящий в смешанную парламентскую группу Кястутис Главяцкас предупредил о некоторых рисках, которых, по его мнению, не избежать.

«Пенсии сеньоров повысятся, и весьма значительно, но естественно, что покупательная способность этих денег так или иначе будет корректироваться, и независимо от этого появляется риск. Также, я думаю, повышать пенсии за счет кредитов или косвенных налогов — это тоже риск, так как в будущем обойдется пенсионеру дороже», — заявил он.

В следующем году средняя пенсия при наличии обязательного стажа повысится в среднем на 40,6 евро, или почти на 10%, и составит 440 евро.

С июля планируется начать выплаты пенсий одиноким людям в размере 28 евро.

Взносы социального страхования в 2021 году будут рассчитываться от суммы, не превышающей 60 средних зарплат.

Субсидии за простои

Максимальная субсидия за простои работников во время карантина с января составит полтора размера минимальной месячной зарплаты (ММЗ), 963 евро, а не две ММЗ (1284 евро), как предлагалось ранее.

Такую поправку к Закону о занятости принял Сейм. «Попытаемся сохранить как можно больше рабочих мест», — заявил председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

«Аграрий» Валюс Ажуолас выразил сожаление, что финансирование для этих выплат предусмотрено только на месяц, в лучшем случае на два, а при использовании резерва правительства — три.

О снижении максимального размера субсидии высказывались и правящие, и оппозиция.

Комментарий о дефиците бюджета

Гитанас Науседа, президент Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В проекте бюджета на следующий год предыдущее правительство «некоторые вещи скрыло», поэтому запланированный сейчас дефицит выше, заявил президент Гитанас Науседа, сообщает BNS.

«Прошлое правительство, скажем так, некоторые вещи скрыло, вот почему дефицит бюджета по сравнению с первоначальным проектом стал выше», — заявил на минувшей неделе на пресс-конференции глава государства.

Однако он подчеркнул, что в период кризиса естественно, что расходы госсектора выше доходов.

«Мы должны проводить активную фискальную политику, которая означает, что расходы власти в такие периоды, естественно, не могут быть профинансированы соответствующими доходами», — подчеркнул он.

Кроме того, президент отметил, что уже теперь нужно думать о том, как после восстановления экономики вернуться к сбалансированному бюджету.

В проекте, скорректированном правительством Ингриды Шимоните, предусмотрен дефицит госсектора в размере 7% от внутреннего валового продукта, а правительство Саулюса Сквярнялиса планировало 5%-ный дефицит. Новое правительство сообщило, что увеличение дефицита связано с тем, что прошлое правительство не выделило средства на борьбу с пандемией.