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С момента появления невиданной ранее болезни, которая теперь известна как пневмония COVID-19, прошло уже больше года. За это время мир пережил экономический кризис, а людям пришлось надолго запереться в своих домах, привыкнуть к ношению масок и постоянной дезинфекции. Разбились о суровую реальность и мечты о веселом Рождестве и Новом годе: число заболевших неуклонно растет, ученые находят новые штаммы коронавируса. В итоге вместо послаблений власти решили ввести новые ограничения, и миллионы людей по всему миру остались без самых добрых и веселых праздников.

Несмотря на «гонку вакцин», которые должны остановить распространение заразы, многие страны сделали выбор между весельем и смертями не в пользу новогодних чудес. Введены запреты на массовые собрания, отменили рождественские и новогодние ярмарки, фактически лишив людей главных атрибутов праздника.

Вильнюсцам также предложили провести праздники дома, ограничив общение даже с самыми близкими людьми. В новогоднюю ночь нельзя будет попасть и к главной елке столицы.

Напоминаем, что 31 декабря с 22.30 до 01.30 1 января 2021 г. запрещены стоянка и движение по ул. Т.Врублевске, Швянтараге, Тилто, Барборос Радвилайтес, запрещен въезд в Нагорный парк и на аллею Триспальвес. За нарушение действующих правил жителей ждут штрафы в размере 500-1500 евро. Также изменено движение общественного транспорта в центре города.

Главную елку литовской столицы можно посмотреть на сайте www.karantinas.lt/eglutе до 6 января.

Вновь в Вильнюсе изменилось расписание общественного транспорта. «Часть маршрутов временно отменяется, автобусы и троллейбусы будут курсировать реже, с такими промежутками, чтобы они не ездили полупустыми. Так город посылает горожанам ясную весть – встречайте праздники дома, откажитесь от ненужных поездок», – сообщала в своем пресс-релизе компания столичного общественного транспорта Susisiekimo paslaugos.

Информация «ЛК», vilnius.lt