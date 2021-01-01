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Почетная стипендия молодым соотечественникам

Фото организаторов

17 декабря в режиме онлайн прошло заседание Попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы», которую реализуют Департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы и Московский Дом соотечественника (МДС). Заседание было посвящено сразу двум сессиям – подведению итогов летней сессии и утверждению кандидатов на стипендию на осенний семестр 2020-2021 учебного года.

Обычно Попечительский совет собирается на свои заседания каждые полгода – по итогам осенней и летней сессий, но этот год в условиях вынужденных ограничений внес изменения не только в проведение самого мероприятия, но и в форму работы. Теперь заседания переместились в онлайн-пространство на одну из популярных платформ Zoom. 

В Литве в заседании приняли участие  координатор программы в Литве Ольга Горшкова, члены Попечительского совета: доцент Татьяна Чечет;  доктор гуманитарных наук, доцент  Вильнюсского университета Павел Лавринец; глава Клайпедского филиала Славянского фонда милосердия Валентина Панина; председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте; председатель Центра эстетического воспитания детей и молодежи г. Каунаса Валерий Бережок; Мария Саламахина, представляющая общественную организацию Центр исследований защиты основных прав, а также советник посольства России в Литве Андрей Сергеевич Гасюк.  

С московской стороны в заседании приняли участие  заместитель  руководителя  Департамента внешнеэкономических и международных  связей города Москвы  Игорь Поликарпович Ткач;  сотрудник Департамента  Иван Павлович Кулаков; заместители  директора Московского Дома соотечественника  Юрий Ильич Каплун и Анна Александровна Колесникова; координатор проекта, начальник Управления по работе с организациями соотечественников за рубежом Московского  Дома соотечественника  Каринэ Суреновна Асирбабаева. 

По словам координатора программы «Стипендия мэра Москвы» в Литве Ольги Горшковой, в связи с непростой сегодняшней  ситуацией  сложно  прогнозировать дальнейшую судьбу  этого долгосрочного проекта, как он будет развиваться в Литве, поскольку  количество стипендиатов  на сегодняшний день  достигло определенного минимума  и возникли  сложности при  отборе  новых кандидатов, которые бы полностью соответствовали  установленным  для претендента критериям. Тем не менее, пока, невзирая на различного рода проблемы, эта программа уже 21 год продолжает поддерживать молодежь в Литве. 

Напомним, что основным критерием при отборе кандидатов являются успешная учеба, общественная активность и материальное положение студента. Программа «Стипендия мэра Москвы»  выделяется  в первую очередь молодым  и талантливым соотечественникам, нуждающимся в поддержке.  

Обладателями «Стипендии мэра Москвы» по итогам летней сессии 2019-2020 учебного года стали 18 студентов, успешно обучающихся в  различных вузах Литвы. 

Первый заместитель директора МДС Юрий Ильич Каплун, приветствуя членов Попечительского совета, отметил, что даже в этом году, несмотря на трудности в реализации программы, она состоялась благодаря общим усилиям. Это самая продолжительная программа, которая существует по сегодняшний день и которая сохранилась несмотря на сложную финансовую ситуацию и прекращение финансирования целого ряда программ.  

Московский Дом соотечественника, назначенный в этом году ответственным за подготовку и проведение программы «Стипендия мэра Москвы», готов оказывать всестороннюю поддержку попечительским советам, заверил Юрий Каплун, а молодые зарубежные соотечественники снова получат эту почетную стипендию.

Напомним, что основными целями программы «Стипендия мэра Москвы» являются сохранение и развитие интеллектуального потенциала соотечественников стран Балтии и других стран постсоветского пространства, а также оказание содействия их обучению и предоставление дополнительной возможности в получении высшего образования в высших учебных заведениях стран проживания.

Информация «ЛК».

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