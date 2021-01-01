Денежные потоки мигрантов иссякают

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Денежные переводы из-за границы в Литву из-за пандемии COVID-19 и Brexit в этом году сократились почти вдвое. В предыдущие годы переводы составляли от 2,6 до 4 % ВВП страны, в этом году эти потоки вряд ли достигнут 2%.

За девять месяцев этого года личные переводы в Литву значительно снизились. В первом — третьем кварталах 2019 г. поток личных переводов в Литву составил 832 миллиона, за соответствующий период 2020 года — всего 510 млн. евро (на 38% меньше). В третьем квартале поток средств, переведенных эмигрантами в Литву, составил 153 млн. евро, что на 46 % меньше, чем год назад.

В третьем квартале 2020 г. эмигранты перевели в Литву почти вдвое меньше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Однако объем денежных переводов на 11% превысил объем переводов, осуществленных во время первого карантина (второй квартал 2020 года). После улучшения эпидемиологической ситуации восстанавливающаяся экономика Литвы в третьем квартале была одной из самых сильных в Европейском союзе (ЕС) по росту валового внутреннего продукта (ВВП). По сравнению со вторым кварталом экономическая ситуация в других странах также улучшилась, поэтому снижение личных денежных переводов из-за рубежа замедлилось.

Первая волна пандемии ударила как по личным доходам, так и по денежным переводам. В борьбе с пандемией, когда страны, в том числе с большим количеством литовских эмигрантов, ограничивали деятельность, больше всего пострадал сектор услуг. Во втором квартале деятельность ресторанов, баров, кафе, гостиниц была ограничена, и эмигранты, работающие в этом секторе, вероятно, потеряли работу или участвовали в так называемых программах простоя. В некоторых странах были введены более жесткие ограничения, в результате чего пострадали и эмигранты, занятые в промышленном секторе. Все это сказалось как на доходах, так и на расходах эмигрантов, часть которых, вероятно, составляли и денежные переводы в Литву.

В конце лета, поскольку эпидемиологическая ситуация улучшилась и большинство экономических ограничений были ослаблены или даже сняты, объем денежных переводов увеличился. Поскольку экономическая деятельность нормализовалась и потребители получили возможность посещать кафе, бары и рестораны, спрос увеличился. Спрос на рабочую силу увеличился как в сфере услуг, так и в других секторах, поэтому для части эмигрантов, вновь вышедших на работу, выплаты пособия по простою сменились на более высокую заработную плату. Наряду с восстановлением экономики начали расти денежные переводы в Литву, но они не достигли среднего уровня прошлого года. Ухудшение эпидемиологической ситуации усилилось в ноябре и декабре, а новые ограничения экономической деятельности и приближающийся крайний срок Brexit окажут негативное влияние на потоки денежных переводов эмигрантов в Литву. Ожидается, что годовое падение превысит 40 %.

С приближением кульминации Brexit объем эмиграции литовцев в Соединенное Королевство уменьшился, соответственно, и денежные переводы работающих там эмигрантов в Литву также уменьшились. После вступления Литвы в ЕС из-за отсутствия переходного миграционного контроля Великобритания была одним из наиболее привлекательных направлений для эмиграции. Литовцев также привлекала более высокая заработная плата, однако следует заметить, что по сравнению с заработной платой в Великобритании в Литве она выросла на 20% и достигла 61 % от уровня заработной платы в Великобритании. Другими словами, привлекательность Великобритании с точки зрения доходов снизилась. Нельзя утверждать, что Brexit является основной причиной возвращения эмигрантов в Литву, но вполне вероятно, что неопределенность и ожидаемые ограничения на передвижение и деятельность будут способствовать уменьшению количества новых эмигрантов в Великобританию. Так, в 2011 г. в Великобританию отправились 26 тыс. литовцев — почти половина всех эмигрантов, а в 2019 г. их было чуть больше 10 тысяч. Кроме того, улучшилась и статистика вернувшихся из Великобритании, а баланс миграции с Великобританией в 2017 и 2018 годах соответственно составил — 16,6 тыс. и 4,5 тыс. жителей, а в 2019 г. — лишь 400. В то же время личные переводы в Литву из Великобритании сократились на треть.

Прогнозируемое ухудшение экономической ситуации в Великобритании окажет негативное влияние на поток личных денежных переводов в Литву. Вероятно, большинство литовских эмигрантов, планирующих остаться в Соединенном Королевстве, уже выполнили все необходимые формальности. Тем не менее прогнозируемые экономические трудности и потеря рабочих мест могут отрицательно повлиять на доходы тех, кто решит остаться в Великобритании. На переводы в Литву также может повлиять колебание обменного курса фунта. По мере его уменьшения стоимость сбережений эмигрантов в евро упадет, что отрицательно скажется на денежных переводах в Литву. В связи с обесцениванием фунта в 2019 году по сравнению с 2018-м личные денежные переводы из Великобритании в Литву сократились более чем на четверть. По последним данным, объем денежных переводов из Великобритании в первом — третьем квартале 2020 г. по сравнению с прошлым годом упал более чем на 40%.

Дальнейшие тенденции потока личных переводов будут очень тесно связаны с экономической ситуацией в Литве и мире и с развитием пандемии. Если распространение пандемии будет остановлено, поток личных денежных переводов вернется к долгосрочной тенденции, когда ежегодно в Литву переводится примерно 1 миллиард и около 400 миллионов евро из Литвы (переводы в Литву с каждым годом немного уменьшаются, а из Литвы — увеличиваются). В этом году можно ожидать снижение потока денежных переводов в Литву на 40 процентов, а в следующем году, если сбудется благоприятный сценарий и распространение вируса удастся остановить в середине года, — их восстановление.

Мантас ВИЛЬНИШКИС, экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы