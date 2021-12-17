«Деньги обесцениваются»

Поскольку Литва продолжает лидировать в Европейском союзе по темпам инфляции, заместитель спикера Сейма социал-демократ Юлюс Сабатаускас просит Банк Литвы объяснить причины, по которым публикуемые этим учреждением прогнозы так сильно отстают от реальных темпов инфляции и какие меры он намеревается предложить, чтобы контролировать огромную денежную массу, сообщила пресс-служба Сейма.
По данным Департамента статистики, в ноябре годовая инфляция в Литве уже превысила 9% и теперь соответствует уровню 2008 года, за которым последовал кризис 2009-го. Кроме того, по данным Eurostat, в октябре годовой уровень инфляции в Литве составил 8,2 % – это самый высокий показатель в Евросоюзе за этот период.
«Это означает, что деньги обесценились до такой степени, что запланированное увеличение бюджета больше не актуально, поскольку примерно на эту сумму стоимость денег уже снизилась. Более того, при продолжающемся росте инфляции до двузначного числа Литву ждут особенно серьезные экономические проблемы. В законе о Банке Литвы четко указано, что одной из основных функций Банка Литвы является проведение денежной политики. Однако мы видим, что при рекордном уровне инфляции в Литве это учреждение стоит в стороне и не предлагает никаких мер по контролю над инфляцией», – возмущается политик.
По его словам, Литва – лидер в Европе по обесцениванию денежной массы. Депутат считает непонятной позицию Центробанка, который остается в стороне и просто фиксирует данные без каких-либо оценок или конструктивных предложений.
Депутат также хочет узнать, как Банк Литвы «представляет развитие инфляции в ближайшей перспективе и какие меры обещает предложить правящим для управления этой угрожающей ситуацией».
Банк Литвы предоставляет экономические прогнозы страны два раза в год, но прогнозы, представленные в этом году, были особенно неадекватными по сравнению с реальной экономической ситуацией, считает парламентарий. Еще в марте этого года Банк Литвы прогнозировал, что годовая инфляция в Литве не достигнет и 2%, а в прогнозе, представленном в сентябре, объяснялось, что в Литве этот показатель не превысит лимит в 3,3 %, хотя фактические показатели инфляции уже продемонстрировали значительно более высокие темпы роста.
«На мой взгляд, недостаточно ответственности Банка Литвы для достоверной оценки и прогнозирования экономических процессов в Литве. Когда, по сути, самое важное денежно-кредитное учреждение в Литве не видит реальной ситуации и дает неадекватно низкий прогноз инфляции, возникает много вопросов и вызывает беспокойство. Ведь прогнозами банка руководствуются и государственные учреждения, и бизнес, и простые люди. В условиях, когда экономика нагревается в беспрецедентных масштабах, не видеть реальной ситуации, цепляться за оптимистические варианты и ошибаться более чем на шесть процентов, когда дело касается инфляции, непонятно и неоправданно. Поэтому я также задаю вопросы и о прогнозах на ближайшие полгода и их качестве», – отметил социал-демократ.