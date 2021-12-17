«Деньги обесцениваются»

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Поскольку Литва продолжает лидировать в Европейском союзе по темпам инфляции, заместитель спикера Сейма социал-демократ Юлюс Сабатаускас просит Банк Литвы объяснить причины, по которым публикуемые этим учреждением прогнозы так сильно отстают от реальных темпов инфляции и какие меры он намеревается предложить, чтобы контролировать огромную денежную массу, сообщила пресс-служба Сейма.

По данным Департамента статистики, в ноябре годовая инфляция в Литве уже превысила 9% и теперь соответствует уровню 2008 года, за которым последовал кризис 2009-го. Кроме того, по данным Eurostat, в октябре годовой уровень инфляции в Литве составил 8,2 % – это самый высокий показатель в Евросоюзе за этот период.

«Это означает, что деньги обесценились до такой степени, что запланированное увеличение бюджета больше не актуально, поскольку примерно на эту сумму стоимость денег уже снизилась. Более того, при продолжающемся росте инфляции до двузначного числа Литву ждут особенно серьезные экономические проблемы. В законе о Банке Литвы четко указано, что одной из основных функций Банка Литвы является проведение денежной политики. Однако мы видим, что при рекордном уровне инфляции в Литве это учреждение стоит в стороне и не предлагает никаких мер по контролю над инфляцией», – возмущается политик.