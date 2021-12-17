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В следующем году в Литве на 3,5 евро увеличатся выплаты на детей, поскольку вырастет базовое социальное пособие, пособия за опеку будут зависеть от возраста детей, сообщает BNS. Председатель парламентского комитета социальных дел Миндаугас Линге сказал, что размер пособий на опеку детей не меняли более 20 лет. «Это должно побудить людей принимать детей в семьи», – отметил он.

Депутат Рима Башкене отметила, что принятые поправки актуальны для всех детей. «На самом деле поправки коснутся всех наших детей, их в Литве 517 тысяч», – сказала она. В соответствии с поправками «детские» деньги составят 1,75 базового социального пособия. Поскольку оно с 2022 года составит не 40, а 42 евро, выплаты на детей увеличатся до 73,5 евро.

За опеку над ребенком до 6 лет будут платить 218 евро в месяц, 6-12 лет – 252 евро, а 12-18 лет и инвалидам – по 273 евро. Правительство Литвы надеется, что повышение выплат на опеку улучшит условия жизни детей и побудит больше семей опекать детей. Сейчас на одного ребенка опекунам платят 160 евро в месяц.