Отопление опустошает кошельки

Полагается ли жителям компенсация за отопление, они могут проверить, используя калькулятор на www.spis.lt. Более 16 тыс. жителей Вильнюса уже воспользовались компенсацией за отопление жилья – до 31 октября было компенсировано примерно 1,3 млн евро расходов такого рода.

«Число получателей компенсации за отопление жилья может вырасти еще в этом году до 22 тыс., и нами в 2021 году будет выделено около 1,7 млн евро, а с января 2022-го, когда методика исчисления компенсации изменится, за ней смогут обратиться вдвое больше жителей Вильнюса (до 30 тыс.). Самоуправлением на компенсации за отопление дополнительно будет выделено до 5 млн евро», – рассказывает заведующая отделом социальных выплат Вильнюсского самоуправления Ева Пабяржене.

Информация о компенсациях размещена на веб-сайте Вильнюсского самоуправления www.vilnius.lt, в разделе «Социальная поддержка». Ходатайства жители могут подавать электронным способом – на www.spis.lt, по тел. 8 700 35545, эл. почтой – sis@vilnius.lt или прибыв в Центр обслуживания клиентов на пр. Конституциес, 3 (только при наличии паспорта возможностей).

Вильнюсцы могут воспользоваться данной компенсацией вне зависимости от способа отопления, т. е. и в случае централизованного отопления жилья, и при использовании других видов топлива (дрова, уголь, газ и т. п.); также предусмотрена компенсация расходов на питьевую и горячую воду.

Владельцы квартир, получающие компенсацию за отопление жилья, могут обратиться и по вопросу установления их права на оплату кредита и процентов в случае модернизации многоквартирного дома.

При выделении компенсаций имеющееся у жителей имущество временно (в связи с экстремальной ситуацией) не оценивается. Жителям могут быть возвращены компенсации расходов на отопление жилья за прошедшие два месяца. Если компенсация на отопление вам не полагается или она оказалась недостаточной, финансовое бремя можно уменьшить посредством отсрочки платежей. Компания «Вильнюсские теплосети» напоминает, что все желающие могут обращаться и фиксировать увеличение счета на 35%, а остальную часть — отложить и оплатить позже.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt