Департамент миграции надеется рассмотреть все прошения об убежище за три месяца

Фото vrm.lt

Департамент миграции надеется рассмотреть за три месяца все прошения об убежище от мигрантов, прибывших в Литву из Беларуси, заявила директор департамента Эвелина Гудзинскайте.

«На сегодняшний день рассмотрено свыше 200 прошений об убежище, мы планируем все прошения, которые на сегодняшний день зарегистрированы и еще регистрируются, рассмотреть за три месяца. Но все зависит от того, насколько эти дела об убежище будут сложными: если случаи будут такими, какими были до сих пор, с какими мы встречаемся, то темп будет достаточно быстрым, но если мы обнаружим более сложные случаи, где нужно углубляться, то тогда это может несколько затянуться», — во вторник в интервью радиостанции LRT radijas пояснила Э. Гудзинскайте.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.