Депутат Ольшевский уволил Единского из-за публикации о России – Нильсен

Фото L24.lt

Представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в литовском Сейме Чеслав Ольшевский уволил своего советника Збигнева Единского за публикацию последнего в соцсети Facebook о том, что Польша должна покинуть НАТО и установить связи с Россией, заявила в среду в Сейме председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

«Ольшевский сообщил, что уволил Едининского. Это правильный шаг, а то, насколько он повлияет на влияние Единского в партии, мы увидим», — написала глава парламента в Facebook.

Бывший депутат Сейма, бывший лидер списка ИАПЛ-СХС на парламентских выборах 2020 года Единский несколько недель назад написал в своем аккаунте в Facebook, что «Польша должна как можно скорее выйти из НАТО и ЕС и сформировать союз с Россией». По его словам, «это будет самый крепкий союз славянских стран, основанный на христианских и семейных ценностях, от которого выиграют граждане Польши, а не кто-то по ту сторону океана».

Партия отмежевалась от Единского, заявил о своем несогласии с «личным комментарием, написанным в Facebook» и гарантировала поддержку евроатлантического курса Литвы.

Единский, в свою очередь, приостановил членство в ИАПЛ-СХС, но спикер Сейма заявила, что политик по-прежнему остается одним из лидеров партии.

Ольшевский отказался комментировать ситуацию BNS.

Член Сейма Беата Петкевич, заместитель мэра Вильнюсского округа Роберт Комаровский и член окружного совета Рената Цитацкая покинули ИАПЛ-СХС в знак протеста против позиции Единского.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено