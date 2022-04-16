Китай объявил об учениях возле Тайваня из-за «неверных сигналов» США «тайваньским сепаратистам»

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Китайские военные сообщили о проведении учений вокруг Тайваня, сообщает Reuters. Учения проводят из-за «серьезных неверных сигналов», которые США посылают «тайваньским сепаратистам», говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, которое приводит телеканал CCTV. В командовании напомнили, что ранее США обещали не поддерживать независимость Тайваня.

Учения проводят в воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня, в них участвуют эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы, пишет ТАСС со ссылкой на китайские власти.

Так Китай отреагировал на визит шести американских конгрессменов в Тайвань. 14 апреля они прибыли на остров с ранее не объявленным двухдневным визитом. Американские политики собираются встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

В МИД Китая заявили, что США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем.

США не имеет официальных отношений с Тайванем, но считаются его важнейшим международным сторонником и поставщиком оружия. Администрация президента США Джо Байдена неоднократно говорила о своей поддержке острова, что обострило и без того плохие китайско-американские отношения.