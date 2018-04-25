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TOP,Новости,Общество,Сейм Литвы

Депутат внес предложение об увеличении ежегодного отпуска

Фото BFL/ Каролиса Каволелиса

В Сейме Литвы предложили отказаться от выходных 1 мая и 2 ноября и прибавить эти два дня к ежегодным отпускам литовских работников, сообщает пресс-служба парламента.

Зарегистрировал инициативу депутат, член партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Миколас Маяускас. Он предлагает отказаться от нескольких государственных праздников и прибавить эти выходные дни к ежегодным отпускам, чтобы человек мог сам выбрать, когда у него будет дополнительный отдых

«Например, 1 мая – международный выходной, во время которого вспоминают права рабочих. Тем не менее память о нем в Литве имеет сильный оттенок советского наследия. И по этой причине многие люди игнорируют его как праздник и просто наслаждаются выходным днем. Похожая ситуация со 2 ноября. День поминовения усопших, безусловно, важный день в литовской традиции – понятно, что части жителей страны не хватает одного дня для того, чтобы почтить память усопших и навестить могилы в разных местах Литвы, но части населения хватает и одного дня», – пояснил депутат.

По словам Маяускаса, удлиненный ежегодный отпуск более благоприятен для работников, поскольку они смогут выбрать еще один удобный для себя свободный день и адаптировать его к личным предпочтениям, а не к утвержденным государством выходным.

Депутат рассказал, что в странах Европейского союза в среднем 12 выходных и 22 дня оплачиваемого отпуска. Хотя количество выходных и длина отпусков варьируется от страны к стране, общее количество выходных одинаково. Например, во Франции 11 выходных и 25 дней ежегодного отпуска, в Англии восемь выходных и 28 дней отпуска соответственно.

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