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Хотят существенно увеличить плату за въезд в Нерингу

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Хотят существенно увеличить плату за въезд в Нерингу

Фото BFL/ Вигинтаса Сккарайтиса

Этим летом на автомобилях в Нерингу приезжало намного больше людей, чем в 2018 году, поэтому мэрия намерена увеличить плату за въезд на посту Алкснине с 20 до 50 евро, сообщает портал lrytas.lt.

За три летних месяца на пароме в Нерингу и назад переправили около 400 000 автомобилей. Несколько лет назад местный экологический сбор в Алкснине увеличили до 20 евро в надежде, что это остановит поток машин, однако он не уменьшился, а увеличился.

По данным портала, мэр Неринги Дарюс Ясайтис не отказывается от идеи увеличить этот сбор летом до 50 евро. Эту идею одобряет и местная община. В Неринге уже нет места для того количества машин, которое туда съезжается – их оставляют в неположенных местах, просто вдоль дорог, на траве, это наносит вред природе.

В этом году муниципалитет получил 801 сообщение о нарушении правил парковки.

BNS
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