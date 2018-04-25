КНДР объявила о провале переговоров с США

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Глава северокорейской делегации Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по денуклеаризации не оправдали ожиданий. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Северная Корея прервала переговоры на рабочем уровне с США.

«Переговоры не оправдали наших ожиданий и, в конце концов, прервались», — заявил Менг.Накануне японские и южнокорейские военные сообщили о новых запусках снарядов в КНДР. В Токио уверены, что Пхеньян совершил пуски двух баллистических ракет. В Северной Корее подтвердили, что успешно запустили баллистическую ракету нового типа с подводной лодки.