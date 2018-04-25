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Трамп готов ослабить санкции против КНДР

Фото facebook/The White House

Президент США Дональд Трамп готов предложить Северной Корее в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года. Об этом сообщило издание Time со ссылкой на источники в Белом доме. 

Отмечается, что 1 октября на совещании в Белом доме Трамп не проявил заинтересованности, когда советники рассказывали ему об усилиях Пхеньяна по разработке ракет, которые могут быть запущены с подводной лодки. 

Несмотря на озабоченность советников действиями КНДР, американский лидер решил продолжать переговоры. Чиновники подготовили президенту список предложений, которые он мог бы выдвинуть на переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в обмен на отказ от ядерной программы.  

Как сообщили источники издания, президент США готов предложить лидеру КНДР приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти республики согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана. 

При этом в случае если ООН откажется приостановить действие указанных мер, власти США могут временно приостановить соблюдение этих ограничений. 

Ранее сообщалось, что делегации США и Северной Кореи 5 октября проведут рабочие переговоры по денуклеризации. Накануне японские и южнокорейские военные сообщили о новых запусках снарядов в КНДР. В Токио уверены, что Пхеньян совершил пуски двух баллистических ракет. В Северной Корее подтвердили, что успешно запустили баллистическую ракету нового типа с подводной лодки.

korrespondent.net
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