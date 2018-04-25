Р. Перри в Вильнюсе: газ США приносит Европе больше свободы и конкуренции

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США могут обеспечить более высокую конкуренцию на европейском рынке, заявил в воскресенье прибывший в Литву секретарь по энергетике США Рик Перри.

«США оказались в довольно новой и уникальной роли важного импортера СПГ в Европу», – сказал в Вильнюсе журналистам Р. Перри после встречи с министрами Балтийских стран.

«Мы рассчитываем на понимание европейцев, расцениваем это как возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции», – добавил он.

Р. Перри напомнил подсчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что поставки газа из США помогли Европе в прошлом году сэкономить 8 млрд долларов.

Литва тоже импортировала СПГ из США через терминал в Клайпеде.

Р. Перри встретился с министрами Литвы, Латвии и Эстонии накануне начинающегося в понедельник энергетического форума, на который приезжают министры или другие представители правительства из многих стран Центральной и Восточной Европы.

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Р. Перри сказал, что обсудит с ними «новые пути энергии, новые источники энергии и новые технологии».

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал эту встречу «новой страницей сотрудничества стран Балтии и США».

По его словам, в условиях реформирования Литвой газового рынка и синхронизации энергосетей с Западной Европой важна и политическая, и технологическая поддержка США.

Как сказал Ж. Вайчюнас, такие четырехсторонние встречи представителей США и Балтийских стран будут проходить каждый год.

«Очевидно, что чем больше США в Европе, чем больше США в европейской энергетике, тем мы сильнее», – сказал министр.