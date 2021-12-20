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Детали открытия тайваньского представительства с президентом не согласовывались – советник

Фото BNS/ Julius Kalinskas

Детали открытия тайваньского представительства в Литве с президентом Гитанасом Науседой не согласовывались, говорит его советник. 

«Открытие представительства сам по себе не был исключительным проектом. Все осложнилось тогда, когда дело дошло до деталей. А детали с президентом не согласовывались. С президентом вообще не было дискуссии до того момента, как поднялся шум в общественном пространстве», — сказала Аста Скайсгирите в обнародованном в понедельник интервью Delfi.

«Когда дело стало публичным, то шла уже амортизация последствий, а не планирование наперед», — добавила дипломат. 

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И все же она подчеркнула, что открытие торгового представительства по сути не было проблемным вопросом. 

«Президент никогда не считал, что открыть торговое, экономическое или культурное представительство было бы проблемой. Таких представительств в Евросоюзе не одно, и то, что представительство откроется в Литве, не выглядело особой новостью», — рассказала Скайсгирите. 

По словам советника президента, реакция Китая была «очень острой, (…) неконвенциональной». 

«Она все еще продолжается. В одностороннем порядке статус посольства Литвы понижен до офиса поверенного в делах. Создается впечатление, что такая острая реакция Китая даже не прогнозировалась. Это, конечно, было ошибочной оценкой», — сказала она. 

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Детали открытия тайваньского представительства с президентом не согласовывались – советник

  1. Аноним :

    И плевать нам нам на международное право,да на международные договоренности,у нас отличные учителя….

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