«Детская линия»: помощь родителям

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Неправительственная служба эмоциональной помощи «Vaikų linija» («Детская линия») сообщила о предоставлении родителям бесплатных занятий, которые помогут заметить и решить ситуации, связанные с издевательствами над их детьми.

По словам специалистов линии, каждый пятый родитель не знает, как надо правильно реагировать, если его ребенок сталкивается с издевательствами, а каждый третий родитель признается, что его ребенок сталкивался с подобным отношением в школе.

На интерактивных обучениях в интернете представлены наиболее часто встречающиеся ситуации с издевательствами и другими случаями унижения личности. Родителям предлагается решить эти проблемы, виртуальный консультант дает советы.

«Vaikų linija» адаптировала данные занятия в сотрудничестве со шведской организацией превенции издевательств «Friends» и фондом помощи «Dabar» (Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“).