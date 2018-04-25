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TOP,Образование,Общество

«Детская линия»: помощь родителям

Фото pixabay.com

Неправительственная служба эмоциональной помощи «Vaikų linija» («Детская линия») сообщила о предоставлении родителям бесплатных занятий, которые помогут заметить и решить ситуации, связанные с издевательствами над их детьми.

По словам специалистов линии, каждый пятый родитель не знает, как надо правильно реагировать, если его ребенок сталкивается с издевательствами, а каждый третий родитель признается, что его ребенок сталкивался с подобным отношением в школе.

На интерактивных обучениях в интернете представлены наиболее часто встречающиеся ситуации с издевательствами и другими случаями унижения личности. Родителям предлагается решить эти проблемы, виртуальный консультант дает советы.

«Vaikų linija» адаптировала данные занятия в сотрудничестве со шведской организацией превенции издевательств «Friends» и фондом помощи «Dabar» (Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“).

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Во время интерактивных занятий родители узнают, как реагировать на вызывающее беспокойство поведение ребенка, какие меры принимать, если ребенок подвержен издевательствам или другим унижающим достоинство поступкам.

Анализируя ситуацию, родители найдут способы беседы с ребенком о подобных случаях, позволят развивать навыки обращения за помощью к работникам школы и сотрудничества с педагогами, чтобы ученик в школе чувствовал себя безопасно.

«Vaikų linija» – это служба эмоциональной помощи детям и подросткам. Она оказывает бесплатную и анонимную помощь по телефону и интернету.

Подготовлено  литовскими СМИ

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