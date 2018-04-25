«Детская линия»: помощь родителям

Неправительственная служба эмоциональной помощи «Vaikų linija» («Детская линия») сообщила о предоставлении родителям бесплатных занятий, которые помогут заметить и решить ситуации, связанные с издевательствами над их детьми.
По словам специалистов линии, каждый пятый родитель не знает, как надо правильно реагировать, если его ребенок сталкивается с издевательствами, а каждый третий родитель признается, что его ребенок сталкивался с подобным отношением в школе.
На интерактивных обучениях в интернете представлены наиболее часто встречающиеся ситуации с издевательствами и другими случаями унижения личности. Родителям предлагается решить эти проблемы, виртуальный консультант дает советы.
«Vaikų linija» адаптировала данные занятия в сотрудничестве со шведской организацией превенции издевательств «Friends» и фондом помощи «Dabar» (Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“).
Во время интерактивных занятий родители узнают, как реагировать на вызывающее беспокойство поведение ребенка, какие меры принимать, если ребенок подвержен издевательствам или другим унижающим достоинство поступкам.
Анализируя ситуацию, родители найдут способы беседы с ребенком о подобных случаях, позволят развивать навыки обращения за помощью к работникам школы и сотрудничества с педагогами, чтобы ученик в школе чувствовал себя безопасно.
«Vaikų linija» – это служба эмоциональной помощи детям и подросткам. Она оказывает бесплатную и анонимную помощь по телефону и интернету.
Подготовлено литовскими СМИ
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