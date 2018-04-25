Сообщения о нарушениях будут поступать быстрее

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Как утверждает Д. Бушма, сейчас нарушения обрабатываются ручным способом, поэтому в отдельных случаях водителям приходится ждать несколько месяцев, чтобы получить сообщение о штрафе.

После внедрения автоматической системы обработки информации, чтобы сообщить о нарушениях, достаточно будет 48 часов. Если из систем будут получены все данные, то живущие в Литве водители получат сообщения через коробку е-доставки или по электронной почте, если гражданин указал адрес своей электронной почты в информационных системах или в регистрах, которые используются для получения услуг и исполнения повинностей электронным способом.

Должностные лица могут вмешаться только в случае, если будет не точно прочитан государственный номер машины или же система выйдет из строя. За что будет наказывать новая система, какие нарушения будут регистрироваться прежним образом.

С включением системы список нарушений, за которые будут назначаться штрафы, сначала сократится, а в будущем увеличится.