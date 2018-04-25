Сообщения о нарушениях будут поступать быстрее

Как утверждает Д. Бушма, сейчас нарушения обрабатываются ручным способом, поэтому в отдельных случаях водителям приходится ждать несколько месяцев, чтобы получить сообщение о штрафе.
После внедрения автоматической системы обработки информации, чтобы сообщить о нарушениях, достаточно будет 48 часов. Если из систем будут получены все данные, то живущие в Литве водители получат сообщения через коробку е-доставки или по электронной почте, если гражданин указал адрес своей электронной почты в информационных системах или в регистрах, которые используются для получения услуг и исполнения повинностей электронным способом.
Должностные лица могут вмешаться только в случае, если будет не точно прочитан государственный номер машины или же система выйдет из строя. За что будет наказывать новая система, какие нарушения будут регистрироваться прежним образом.
С включением системы список нарушений, за которые будут назначаться штрафы, сначала сократится, а в будущем увеличится.
«Вначале штрафы автоматически будут назначаться за превышение скорости, игнорирование запрещающего сигнала светофора, за нарушения на полосе А, страховки, технического осмотра, лишний вес и другие специфические нарушения. В будущем планируется расширить список нарушений, регистрация и подготовка процессуальных документов будет проводиться автоматическим способом», — говорит Д. Бушма.
В будущем будут фиксировать больше нарушений
Планируется, что это будут нарушения, за которые автоматически будут подготавливаться и рассылаться процессуальные документы. Эти нарушения предусмотрены в кодексе административных нарушений:
* нарушение требований охраны воды (езда возле водоема или стоянка транспортного средства с нарушением установленных требований);
* пребывание в лесу в нарушение требований, регламентированных в правовых актах;
* незаконная езда по травяному покрытию или по льду водоемов на моторных транспортных средствах;
* участие транспортных средств как нарушение требований общественного движения (управление транспортными средствами, которые в установленном порядке не зарегистрированы (не перерегистрированы) или не прошли обязательный технический осмотр);
* несоблюдение дорожных знаков, правил перевозки людей или других правил безопасности движения;
* нарушение порядка оплаты местного сбора, установленного в положении о стоянке автомобилей, утвержденном советами самоуправлений;
* опасное и хулиганское вождение, нарушение установленного в правилах безопасности движения запрета на обгон или выезд на полосу встречного движения;
* нарушение правил езды на железнодорожных переездах;
* нарушение правил пользования ремнями безопасности, сиденьями, приспособленными для роста и веса детей соответствующей группы, нарушение порядка пользования шлемами мотоциклистов;
* нарушение требований безопасности движения на автомобильных дорогах;
* невнесение оплаты за пользование дорогами, установленной для владельцев транспортных средств или тех, кто управлял транспортным средством.
Как будет действовать система
Перечисленные нарушения будут фиксироваться стационарными измерителями скорости, системами измерения средней скорости и многофункциональными системами контроля за нарушениями.
«Полученная информация проверяется и дополняется данными других систем, составляется протокол с административным указанием, устным замечанием и (или) сообщением физическому или юридическому лицу Литовской Республики», — говорит А. Бушма.
Все данные будут рассылаться, как уже упоминалось, по электронной связи.
Оплата не изменится
Д. Бушма подчеркивает, что водители прежде всего должны управлять только технически исправной машиной.
«Автоматизированная система не будет благоприятнее непосредственно для водителей. Для них более благоприятными являются санкции в соответствии с кодексом административных нарушений. Этот кодекс предусматривает, что за первое нарушение по административному указанию назначается половина суммы минимального штрафа, а за второе нарушение минимальный штраф, указанный в санкции», — говорит специалист.
Оплатить штраф можно по действующей сейчас системе «Mano VMI» и другие альтернативы – через банки, электронную оплату в банке, терминалы «Perlo».
«Штрафы за установленные нарушения назначаются на основе действующих правовых актов, в данном случае в соответствии с требованиями кодекса административных нарушений. Новая система будет эффективнее: гражданин оперативнее получит информацию о зафиксированном нарушении Правил дорожного движения», — утверждают представители отдела административной деятельности и надзора за движением Службы дорожной полиции Литвы.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
Оставьте свой комментарий