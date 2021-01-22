“Детские деньги”

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В 2021 году размер «детских денег» увеличен с 60 до 70 евро. Дополнительное пособие в размере 41 евро выделяется на детей с ограниченными возможностями, а также на детей из многодетных или малоимущих семей, т.е. размер «детских денег», выделяемых на упомянутых детей, достигает 111 евро в месяц.

При оценке возможности выделения семье «детских денег» в размере 111 евро, включая дополнительное пособие, учитываются доходы семьи не за прошедшие 12, а за прошедшие 3 месяца.

Малоимущей считается семья, средний месячный доход которой не превышает 256 евро на каждого члена семьи в месяц, не считая самих «детских денег» и части заработной платы, а также пособия по безработице.