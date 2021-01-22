На дорогах Литвы — радары нового поколения

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На дорогах государственного значения установлено 70 мгновенных измерителей скорости, которые фиксируют скорость транспортных средств, движущихся в обоих направлениях, проверяют наличие свидетельства о прохождении техосмотра, страхование гражданской ответственности и уплату налога с пользователей дорог, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.

По словам главы Дирекции автомобильных дорог Литвы Ремигиюса Липкявичюса, сеть измерителей скорости оборудуется не с целью штрафования. Главное — обеспечить безопасность движения за счет снижения количества серьезных дорожно-транспортных происшествий, побудить водителей вести себя ответственно на дороге, двигаться с разрешенной скоростью.

Измерители скорости обычно устанавливаются в местах, где существует повышенный риск травмировать уязвимых участников дорожного движения, например, возле школ, перекрестков и пешеходных переходов, т.е. там, где существует вероятность регулярных потоков пешеходов и велосипедистов. Эти устройства заставляют водителей останавливаться в определенном месте и снижают риск аварии.