TOP,Транспорт

На дорогах Литвы — радары нового поколения

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

На дорогах государственного значения установлено 70 мгновенных измерителей скорости, которые фиксируют скорость транспортных средств, движущихся в обоих направлениях, проверяют наличие свидетельства о прохождении техосмотра, страхование гражданской ответственности и уплату налога с пользователей дорог, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.

По словам главы Дирекции автомобильных дорог Литвы Ремигиюса Липкявичюса, сеть измерителей скорости оборудуется не с целью штрафования. Главное — обеспечить безопасность движения за счет снижения количества серьезных дорожно-транспортных происшествий, побудить водителей вести себя ответственно на дороге, двигаться с разрешенной скоростью.

Измерители скорости обычно устанавливаются в местах, где существует повышенный риск травмировать уязвимых участников дорожного движения, например, возле школ, перекрестков и пешеходных переходов, т.е. там, где существует вероятность регулярных потоков пешеходов и велосипедистов. Эти устройства заставляют водителей останавливаться в определенном месте и снижают риск аварии.

реклама

В дополнение к упомянутым 70 измерителям скорости в настоящее время на дорогах государственного значения установлено 50 измерителей средней скорости (25 участков). В будущем это число планируется постепенно увеличить до 212 (106 участков).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

реклама реклама

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.