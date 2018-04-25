«Детские деньги»: в вопросах и ответах

Поскольку пособия выплачиваются за предыдущий месяц, увеличенные будут в феврале 2020 г.

– Дети какого возраста могут получать «детские деньги»?

– Деньги выплачиваются на каждого ребенка со дня его рождения и до достижения 18 лет или до того момента, когда несовершеннолетний признается эмансипированным или заключает брак, а также пособия выплачиваются эмансипированному или заключившему брак несовершеннолетнему или старше 18 лет, если человек учится по общеобразовательной программе (включая и учащихся профессиональных учреждений, если они учатся по общеобразовательной учебной программе и по общеобразовательной учебной программе с профессиональной учебной программой, пока они не завершат общеобразовательную учебную программу) до исполнения 21 года.

Обращаем внимание, что Закон о детских пособиях предусматривает выплату пособий на детей в возрасте до 21 года, поскольку в соответствии с Законом об образовании (статья 14 часть 6) учащиеся с очень высокими и высокими специальными образовательными потребностями, которые учатся в общеобразовательных школах (классах), предназначенных для учащихся со специальными потребностями, могут учиться до 21 года. Чтобы все дети имели равные условия для получения «детских денег», пока они не закончат общеобразовательную программу (получат среднее образование), пособие на ребенка выплачивается до 21 года.

– Есть ли необходимость повторно подавать заявление на универсальное пособие на ребенка с 1 января 2020 г., если заявление на это пособие было подано в 2019 г.?

– Если заявление на выплату пособия на ребенка было подано в 2019 г. и период выплаты не истек, то начиная с 1 января 2020 г. нет необходимости повторно подавать заявление на получение такого пособия. Аналогично нет необходимости повторно подавать заявление на выплату универсального пособия для детей-инвалидов, которым это пособие было назначено в 2019 г. и срок оплаты не истек. Сумма «детских денег» с 1 января 2020 г. будет пересчитана автоматически.

– Есть ли дополнительные детские пособия для семей, воспитывающих одного или двух детей?

– Да, семьи, воспитывающие и (или) ухаживающие за одним или двумя детьми, имеют право на дополнительное пособие на ребенка, если семейный доход на одного человека в месяц составляет менее 1,5 поддерживаемых государством доходов (183 евро). С 1 января 2019 г. размер дополнительного пособия на ребенка сравнялся, так что детям со дня рождения до 18 лет и старше, если они учатся по общеобразовательным программам (включая и учащихся профессиональных учебных заведений, которые учатся по общеобразовательной программе и по общеобразовательной программе вместе с программой профессионального обучения до завершения общеобразовательной программы), но не продолжительнее чем до 21 года, выделяется и выплачивается 20,14 евро (0,53 размера базовой социальной выплаты) в месяц.

– Получают ли многодетные семьи, воспитывающие и (или) ухаживающие за тремя и более детьми, дополнительное пособие на ребенка?

– Да, семьи, воспитывающие и (или) ухаживающие за тремя и более детьми, имеют право на дополнительное пособие на ребенка без учета доходов семьи. С 1 января 2020 г. унифицирован размер пособия, выплачиваемого дополнительно. Деньги выплачиваются на каждого ребенка со дня его рождения и до достижения 18 лет или до того момента, когда несовершеннолетний признается эмансипированным или заключает брак, а также пособия выплачиваются эмансипированному или заключившему брак несовершеннолетнему или старше 18 лет, если он учится по общеобразовательной программе (включая и учащихся профессиональных учреждений, если они учатся по общеобразовательной учебной программе и по общеобразовательной учебной программе с профессиональной учебной программой, пока они не завершат общеобразовательную учебную программу) до исполнения 21 года. Пособие выплачивается в размере 40,17 евро (1,03 размера базовой социальной выплаты) в месяц.

Например, семья с тремя детьми с 1 января 2020 г. получит следующую сумму 60,06+60,06+60,06+40,17+40,17+40,17=300,69 евро.

– Каким образом можно подать заявление на получение универсального пособия на ребенка? Надо ли это делать ежегодно или только один раз?

– Заявление на получение пособия на ребенка может быть подано в электронном виде через информационную систему социальной помощи семьи www.spis.lt. Есть три способа входа в систему: банковская система, с мобильной электронной подписью или с электронной подписью. При подаче заявления на универсальное пособие на ребенка никаких дополнительных документов не требуется. Информация, содержащаяся в государственных регистрах, проверяется самими муниципальными служащими. Видеоинструкцию о том, как присоединиться к SPIS, можно посмотреть по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=fJ9hN7ORjV8 .

Заявление на получение пособия также может быть подано в письменном виде в самоуправление. Документ, удостоверяющий личность, должен быть предоставлен одновременно. При подаче заявления на универсальное пособие на ребенка дополнительные документы не требуются.

Заявление на получение пособия подается только один раз, пособие выделяется ребенку до достижения им 18 лет. Если совершеннолетний ребенок продолжает учиться по общеобразовательной программе (включая и обучающихся в профессиональных заведениях, которые обучаются по общеобразовательной программе и по программе профессионального обучения до завершения общеобразовательной программы), по поводу дальнейшей выплаты денег на ребенка до окончания школы, но не позднее достижения 21 года надо обращаться и подавать заявление заново.

Способы подачи заявления на получение дополнительного пособия на ребенка аналогичны подаче заявления на получение универсального пособия на ребенка – в электронном виде через информационную систему социальной помощи www.spis.lt или непосредственно в муниципальную администрацию с письменным заявлением.

– Когда пособие поступит на наш счет?

– Решение о выделении пособия на ребенка принимается не позднее чем в течение одного месяца после получения администрацией самоуправления заявления о выделении пособия и других документов. Назначенное пособие на ребенка выплачивается в следующем месяце после принятия решения, до 25 числа текущего месяца за прошлый (прошлые) месяц, как и другие социальные выплаты.

– Нужно ли открывать отдельный счет для ребенка?

– Это делать не обязательно, пособие на ребенка может быть переведено на банковский счет, открытый на имя отца, матери или опекуна ребенка. Пособие также может быть выплачено в любом почтовом отделении или в кассе самоуправления (сянюнии), если такая есть.

– Может ли лицо, достигшее 18 лет, самостоятельно обращаться за назначением детского пособия?

– Так как лицо, достигшее 18 лет, приобретает полную гражданскую дееспособность, то он может самостоятельно обращаться за выделением пособия на ребенка.

– Может ли несовершеннолетний подавать заявление на назначение пособия?

— С 1 января 2019 г. по вопросу выплаты «детских денег» может обращаться ребенок в возрасте от 14 до 18 лет с согласия родителей или опекунов, а также эмансипированный или состоящий в браке несовершеннолетний.

– Может ли родитель, не являющийся гражданином Литовской Республики, обращаться за назначением пособия на ребенка?

– Заявление на получение пособия на ребенка может быть подано одним из родителей, который является гражданином Литовской Республики или гражданином другого государства — члена Европейского союза, указанного в законе о пособиях на ребенка, который на законных основаниях проживает и работает в Литовской Республике.

– Будут ли выплачиваться «детские деньги» с января, если заявление подано, например, в марте?

– Да. Пособие на ребенка, как и другие социальные выплаты, выплачивается за предыдущий месяц и возвращается за предыдущие 12 месяцев. Это означает, что после получения права на пособие с 1 января 2020 г., даже если родители обращались за ним в ноябре 2020 г., пособие будет выплачено с 1 января 2020 г., если уже было получено право на его получение (ребенок уже родился).

– Каким образом выплачивается пособие в том случае, если родители выехали из Литвы, а ребенок живет в Литве с бабушкой или дедушкой, или если родители уехали вместе с детьми, декларировав или не декларировав это?

– В тех случаях, когда дедушка и бабушка назначаются опекунами ребенка, в соответствии с Гражданским кодексом они должны подать заявление на получение пособия на ребенка от своего имени. Бабушка и дедушка, которые фактическизаботятся о ребенке, могут подать заявление на получение пособия на ребенка, если они предоставят доверенность и заявление на получение пособия.

Пособие на ребенка выплачивается лицам, проживающим в Литовской Республике, за исключением случаев, когда в соответствии с положением Европейского союза о координации систем социального обеспечения пособие на ребенка выплачивается, если один из родителей и ребенок проживают в стране Европейского союза или в стране Европейского экономического пространства или Швейцарской конфедерации.

– Если гражданин не может декларировать место жительства, может ли он получать пособие на ребенка?

– Право на получение пособия на ребенка не связано с требованием декларировать место проживания. Поэтому лица, которые не декларировали свое место жительства в соответствии с процедурой, установленной законом о декларировании места жительства, или которые не были включены в учет лиц, которые не декларировали свое место жительства, по вопросу выплаты пособия на ребенка могут обратиться в администрацию самоуправления, на территории которого они фактически проживают.

Подготовлено пресс-службой Министерства социальной защиты и труда (socmin.lrv.lt)