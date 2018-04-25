К дню рождения Вильнюса — световое шоу

Второй год подряд продолжается традиция проведения фестиваля в день рождения города – 25 января Вильнюс отпразднует уже 697-й день рождения. Жители и гости столицы смогут любоваться на созданные в центре и в Старом городе столицы инсталляции три вечера подряд, с 24 по 26 января, с 18 до 23 час., сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.
Своей древностью Вильнюс может сравниться с Афинами и Римом. На современной территории города люди жили со времен палеолита. Пока не известно, кем они были и как жили. Историки утверждают, что уже в пятом веке на этой территории были поселения. Около 1000 г. в месте слияния рек Нерис и Вильни, на холме, был построен деревянный замок.
Однако годом основания города считается 1323-й, когда Вильнюс впервые упоминается в письменных источниках как столица Литовского государства. Литовский князь Гядиминас писал в страны Западной Европы и приглашал прибыть в страну ремесленников, купцов и священников. В этом же году князь писал Папе Иоанну XXII и просил его заступничества перед крестоносцами, обещал креститься, а францисканцам и доминиканцам писал в Саксонию, что в «королевском городе Вильнюсе» (in civitate nostra Vilna) учреждена одна церковь, и просил прислать монахов. Таким образом, в то время Вильнюс стал столицей Литвы, а Гядиминас – родоначальником династии князей, правивших 200 лет.
«Благодаря появлению Вильнюсского фестиваля светового шоу празднование дня рождения Вильнюса с каждым годом проходит всё красочней. Световые инсталляции в Старом городе, на его улочках и скверах вдохнут в город жизнь, согреют посреди зимы, выманят всех из домов на улицы», – говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
26 световых инсталляций и освещенных объектов в этом году создадут занимающиеся световым искусством художники из Литвы, Франции, Румынии, Словакии, Латвии. Освещенные скверы, дворы и скульптуры словно будут играть со светом, а заодно и со зрителями. Во многих местах музыка наряду с современными световыми технологиями поведает истории сегодняшнего Вильнюса.
В этом году маршрут фестиваля пройдет не только через центр, но и пригласит заглянуть в исторические дворы: Дворца великих князей литовских, Вильнюсского университета и обсерватории, отеля «Pacai», Президентуры, Литовского художественного музея, Дома учителя и в другие дворы. На маршруте будет 16 инсталляций во дворах, которые удивят неожиданными трансформациями, акцентированием красоты архитектуры.
Каждый освещенный двор имеет свою особенную историю, которую своеобразно отразят инсталляции, музыка, зрелища.
Во дворе Дворца великих князей литовских можно будет увидеть инсталляцию команды из Франции «Натяжение» (TENSEGRITY), которая расскажет историю неонового света. Полагают, что сотни лет тому назад Большой двор дворца был одним из важнейших мест, где проходили различные забавы. Одна из самых популярных – травля зверей. Это было обычное зрелище, своеобразный «киносеанс» той поры, который король Владислав Ваза организовывал во дворце регулярно, раз в несколько месяцев или в полгода, попеременно с другими мероприятиями.
По мнению некоторых исследователей, теми другими мероприятиями были спектакли и оперы. Во время их проведения в партере сидели мужчины, а в ложах – женщины. Но есть и другие мнения, так как все оперы здесь были поставлены не в особо теплое время года – в сентябре, марте и апреле. Большой двор дворца якобы мог использоваться только для драм в исполнении трупп английских комедиантов, для несложных комедийных спектаклей и балетов, а также для рыцарских турниров.
Дворик Дома учителя превратится в ЛАБИРИНТ (интерактивная светоинсталляция, созданная Юргой Марцинаускайте и ее командой). Свет, тени, обманные пути станут занимательным аттракционом, будоражащим воображение, пространственное мышление.
Двор Вильнюсской художественной академии расскажет историю создания академии. Создастся впечатление, будто каждый из пришедших сюда участвует в творческом процессе. Информацию о местах и маршруте инсталляций фестиваля светового шоу можно получить на сайте Вильнюсского самоуправления.
Как сообщает Вильнюсское самоуправление, движение транспорта будет запрещено на улице Шварцо с 7 часов утра 23 января до 23 часов 26 января. Также движение транспорта будет запрещено 24 – 26 января с 18 до 22 часов.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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