К дню рождения Вильнюса — световое шоу

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Второй год подряд продолжается традиция проведения фестиваля в день рождения города – 25 января Вильнюс отпразднует уже 697-й день рождения. Жители и гости столицы смогут любоваться на созданные в центре и в Старом городе столицы инсталляции три вечера подряд, с 24 по 26 января, с 18 до 23 час., сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

Своей древностью Вильнюс может сравниться с Афинами и Римом. На современной территории города люди жили со времен палеолита. Пока не известно, кем они были и как жили. Историки утверждают, что уже в пятом веке на этой территории были поселения. Около 1000 г. в месте слияния рек Нерис и Вильни, на холме, был построен деревянный замок.

Однако годом основания города считается 1323-й, когда Вильнюс впервые упоминается в письменных источниках как столица Литовского государства. Литовский князь Гядиминас писал в страны Западной Европы и приглашал прибыть в страну ремесленников, купцов и священников. В этом же году князь писал Папе Иоанну XXII и просил его заступничества перед крестоносцами, обещал креститься, а францисканцам и доминиканцам писал в Саксонию, что в «королевском городе Вильнюсе» (in civitate nostra Vilna) учреждена одна церковь, и просил прислать монахов. Таким образом, в то время Вильнюс стал столицей Литвы, а Гядиминас – родоначальником династии князей, правивших 200 лет.

«Благодаря появлению Вильнюсского фестиваля светового шоу празднование дня рождения Вильнюса с каждым годом проходит всё красочней. Световые инсталляции в Старом городе, на его улочках и скверах вдохнут в город жизнь, согреют посреди зимы, выманят всех из домов на улицы», – говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.