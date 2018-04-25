Детские дневные центры

Фото BFL/Tomas Urbelionis

Столичный горсовет одобрил расширение сети детских дневных центров.

Такие центры призваны развивать социальные навыки, в них проводятся консультации психологов, организуют мероприятия для детей. На проект расширения сети и инвестиции в инфраструктуру планируется выделить 170,5 тысячи евро из структурных фондов Евросоюза. Сегодня в Вильнюсе действует около 30 детских дневных центров. Столичное самоуправление уже несколько лет финансирует девять детских дневных центров, выделяя им 195 тысяч евро в год. Детские центры появятся на ул. Пилимо, 50, Басанавичяус, 29, Стульгинске, 3.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt