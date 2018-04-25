Въезд на Куршскую косу подорожает

Nuotrauka BFL/Ginas Dabašinskas

С лета в Неринге введут льготный проезд для школьных автобусов, а в праздники – для всех гостей.

Однако с лета 2020 года въезд на косу подорожает. Бесплатно въехать на косу можно будет в День всех святых и в День поминовения усопших, а также в Международный день туризма (последние пятница и суббота сентября), на Праздник корюшки в феврале и в День рыбака в апреле.

Школьные желтые микроавтобусы смогут бесплатно ездить в Нерингу с 1 по 19 июня, а также с 21 по 31 октября. С 20 июня до 20 августа въезд на косу будет стоить 30 евро (до этого стоил 20 евро).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ