Въезд на Куршскую косу подорожает

С лета в Неринге введут льготный проезд для школьных автобусов, а в праздники – для всех гостей.
Однако с лета 2020 года въезд на косу подорожает. Бесплатно въехать на косу можно будет в День всех святых и в День поминовения усопших, а также в Международный день туризма (последние пятница и суббота сентября), на Праздник корюшки в феврале и в День рыбака в апреле.
Школьные желтые микроавтобусы смогут бесплатно ездить в Нерингу с 1 по 19 июня, а также с 21 по 31 октября. С 20 июня до 20 августа въезд на косу будет стоить 30 евро (до этого стоил 20 евро).
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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