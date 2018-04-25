Табачный коллапс

Он утверждает, что критической является ситуация в приграничных районах. Например, в Алитусском округе одна новая точка приходится на 678 жителей (за год там появились 25 новых точек), в Мариямполе – 529 (23 новые точки).

Между тем в Вильнюсском округе одна новая точка приходится на 1747 жителей, в целом из 800 тысяч. Здесь за год появилось 46 новых точек.

Исследование пустых пачек, проведенное компанией Nielsen, свидетельствует, что каждая пятая выкуренная в прошлом году в Литве сигарета была контрабандной. В 2019 году масштаб этой контрабанды составил 21,3%.

Исследование показало, что в Латвии контрабандные сигареты в прошлом году составили 16,8%, в Эстонии – 9,9% всех выкуриваемых сигарет.

«Мы видим новую тенденцию – выросла контрабанда сигарет. В последнее время контрабанда вновь начала расти и в конце прошлого года составила 21,3% от всех выкуренных сигарет», – заявил старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис на презентации экономического обозрения.

«В Литве есть муниципалитеты, где контрабандная продукция составляет почти половину потребляемых сигарет, конечно, это рядом с белорусской границей. Почти вся контрабандная продукция попадает именно с белорусских табачных фабрик», – добавил он.

По словам экономиста, среди причин роста контрабанды также можно назвать быстрорастущие акцизы и недостаточное внимание контролю над контрабандой, кроме того, без руководителя уже длительное время работает Таможенный департамент. Он также обратил внимание на то, что в Эстонии и Латвии в связи с ростом экономики масштабы контрабанды сокращаются.

Контрабанда по реке

В январе сотрудники погранслужбы по камерам заметили подозрительные объекты в реке возле деревни Шукялишкяй Швянченского района,сообщает пресс-служба Службы охраны государственной границы. По Нерис проходит граница Литвы и Белоруссии.

Пограничники перехватили лодку. В ней оказалось четыре коробки, завернутые в полиэтилен, в которых они обнаружили тысячу пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Начато досудебное расследование.

В Службе охраны госграницы отмечают, что такие случаи нередки. Контрабандисты с белорусской стороны используют такой способ переправки грузов в Литву, рассчитывая, что сообщники достанут контрабанду сигарет и доставят ее в глубь страны.

Сигареты в автомобилевозе

Гражданин России за контрабанду сигарет в Литве лишился автовоза и машин на сумму 215 000 евро, сообщает Литовская таможня.

Криминалисты Литовской таможни 21 января задержали в Вилкавишкском районе контрабанду сигарет. Нелегальный груз вез гражданин России. Он пытался подкупить таможенников, предлагал 1000 евро, поэтому ему грозит ответственность за контрабанду и попытку подкупа должностных лиц.

21 января на магистральной дороге A7 (Кибартай–Мариямполе), за Вилкавишкисом, таможенники заметили на стоянке автовоз Mercedes Benz с грузом: 5 автомобилями Mercedes Benz и 1 автомобилем Škoda Rapid. Внимание таможенников привлек человек, который что-то делал с одним из автомобилей, поэтому ему решили помочь. Однако, когда таможенники подъехали, они заметили, что из автовоза торчат мешки с контрабандными сигаретами. Когда таможенники предложили поехать в Кибартай и там детально осмотреть автомобили, гражданин России С.Г. пытался откупиться, давал таможенникам 950 евро и 138 долларов США. Водителю напомнили о том, что за это грозит уголовная ответственность. Автомобили проверили в Кибартай.

В конструкциях автовоза нашли 3700 пачек белорусских сигарет NZ Gold и Minsk Superslims стоимостью около 13 000 евро. Выяснилось, что делал водитель на стоянке: поскольку часть коробок с сигаретами промокла и порвалась, он решил переместить их в более безопасное место. С.Г. вез автомобили из Москвы через Беларусь в Калининградскую область. Водителя задержали на двое суток, задержаны и контрабандный груз, автовоз и 6 автомобилей.

Ограничение доступности электронных сигарет

Поскольку в Литве электронные сигареты становятся все популярнее, правительство намерено поддержать рассматриваемые в парламенте инициативы по снижению их доступности, а также лицензировать производство таких сигарет и торговлю ими, сообщает BNS.

Министерство экономики и инноваций предлагает по существу одобрить поправки к закону о контроле над табаком, табачными и прочими связанными с ними изделиями, которые подготовили члены оппозиционной фракции консерваторов М. Маяускас и В.Кярнагис.

М. Маяускас предлагает запретить ароматизированные электронные сигареты и их пополнения. Сторонники этой инициативы считают, что запахи вишни, ванили или мяты могут приобщать молодых людей к никотину. Парламентарий предлагает запретить их уже с июля этого года, а министерство – с мая 2022 года, поскольку бизнес за этот срок сможет приспособиться к изменениям и распродать запасы.

Министерство утверждает, что об этих изменениях должны быть проинформированы Европейская комиссия и другие страны Евросоюза. Электронные сигареты сейчас можно приобрести в 500 местах розничной торговли в стране.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ