Табачный коллапс

Исследование пустых пачек показывает, что каждая пятая сигарета из выкуриваемых в Литве является контрабандной.
Растут масштабы контрабанды
В прошлом году в Литве возникли 204 новые точки продажи нелегального табака – их количество за год выросло на одну десятую, а критической является ситуация в приграничных районах, сообщила ассоциация «Литва без теневого сектора».
По словам главы ассоциации Кястутиса Купшиса, «невзирая на то, что экономика оживляется, люди зарабатывают больше, все равно очевидно, что уровень теневой экономики остается таким же высоким. С повышением цен на табачные изделия все больше зарабатывают контрабандисты, а на литовском рынке табака теневой сектор — третий игрок по величине».
Он утверждает, что критической является ситуация в приграничных районах. Например, в Алитусском округе одна новая точка приходится на 678 жителей (за год там появились 25 новых точек), в Мариямполе – 529 (23 новые точки).
Между тем в Вильнюсском округе одна новая точка приходится на 1747 жителей, в целом из 800 тысяч. Здесь за год появилось 46 новых точек.
Исследование пустых пачек, проведенное компанией Nielsen, свидетельствует, что каждая пятая выкуренная в прошлом году в Литве сигарета была контрабандной. В 2019 году масштаб этой контрабанды составил 21,3%.
Исследование показало, что в Латвии контрабандные сигареты в прошлом году составили 16,8%, в Эстонии – 9,9% всех выкуриваемых сигарет.
«Мы видим новую тенденцию – выросла контрабанда сигарет. В последнее время контрабанда вновь начала расти и в конце прошлого года составила 21,3% от всех выкуренных сигарет», – заявил старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис на презентации экономического обозрения.
«В Литве есть муниципалитеты, где контрабандная продукция составляет почти половину потребляемых сигарет, конечно, это рядом с белорусской границей. Почти вся контрабандная продукция попадает именно с белорусских табачных фабрик», – добавил он.
По словам экономиста, среди причин роста контрабанды также можно назвать быстрорастущие акцизы и недостаточное внимание контролю над контрабандой, кроме того, без руководителя уже длительное время работает Таможенный департамент. Он также обратил внимание на то, что в Эстонии и Латвии в связи с ростом экономики масштабы контрабанды сокращаются.
Контрабанда по реке
В январе сотрудники погранслужбы по камерам заметили подозрительные объекты в реке возле деревни Шукялишкяй Швянченского района,сообщает пресс-служба Службы охраны государственной границы. По Нерис проходит граница Литвы и Белоруссии.
Пограничники перехватили лодку. В ней оказалось четыре коробки, завернутые в полиэтилен, в которых они обнаружили тысячу пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Начато досудебное расследование.
В Службе охраны госграницы отмечают, что такие случаи нередки. Контрабандисты с белорусской стороны используют такой способ переправки грузов в Литву, рассчитывая, что сообщники достанут контрабанду сигарет и доставят ее в глубь страны.
Сигареты в автомобилевозе
Гражданин России за контрабанду сигарет в Литве лишился автовоза и машин на сумму 215 000 евро, сообщает Литовская таможня.
Криминалисты Литовской таможни 21 января задержали в Вилкавишкском районе контрабанду сигарет. Нелегальный груз вез гражданин России. Он пытался подкупить таможенников, предлагал 1000 евро, поэтому ему грозит ответственность за контрабанду и попытку подкупа должностных лиц.
21 января на магистральной дороге A7 (Кибартай–Мариямполе), за Вилкавишкисом, таможенники заметили на стоянке автовоз Mercedes Benz с грузом: 5 автомобилями Mercedes Benz и 1 автомобилем Škoda Rapid. Внимание таможенников привлек человек, который что-то делал с одним из автомобилей, поэтому ему решили помочь. Однако, когда таможенники подъехали, они заметили, что из автовоза торчат мешки с контрабандными сигаретами. Когда таможенники предложили поехать в Кибартай и там детально осмотреть автомобили, гражданин России С.Г. пытался откупиться, давал таможенникам 950 евро и 138 долларов США. Водителю напомнили о том, что за это грозит уголовная ответственность. Автомобили проверили в Кибартай.
В конструкциях автовоза нашли 3700 пачек белорусских сигарет NZ Gold и Minsk Superslims стоимостью около 13 000 евро. Выяснилось, что делал водитель на стоянке: поскольку часть коробок с сигаретами промокла и порвалась, он решил переместить их в более безопасное место. С.Г. вез автомобили из Москвы через Беларусь в Калининградскую область. Водителя задержали на двое суток, задержаны и контрабандный груз, автовоз и 6 автомобилей.
Ограничение доступности электронных сигарет
Поскольку в Литве электронные сигареты становятся все популярнее, правительство намерено поддержать рассматриваемые в парламенте инициативы по снижению их доступности, а также лицензировать производство таких сигарет и торговлю ими, сообщает BNS.
Министерство экономики и инноваций предлагает по существу одобрить поправки к закону о контроле над табаком, табачными и прочими связанными с ними изделиями, которые подготовили члены оппозиционной фракции консерваторов М. Маяускас и В.Кярнагис.
М. Маяускас предлагает запретить ароматизированные электронные сигареты и их пополнения. Сторонники этой инициативы считают, что запахи вишни, ванили или мяты могут приобщать молодых людей к никотину. Парламентарий предлагает запретить их уже с июля этого года, а министерство – с мая 2022 года, поскольку бизнес за этот срок сможет приспособиться к изменениям и распродать запасы.
Министерство утверждает, что об этих изменениях должны быть проинформированы Европейская комиссия и другие страны Евросоюза. Электронные сигареты сейчас можно приобрести в 500 местах розничной торговли в стране.
Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ
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