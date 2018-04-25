default image
В Германии назвали главные проблемы Бундесвера

Подробнее...
default image
Президент Г. Науседа наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества

Подробнее...
default image
После взлома порталов обнародована фейковая новость о заразившемся коронавирусом военном

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС сделали заявление по случаю Brexit

Подробнее...
default image
Граждане Литвы, проживающие в Великобритании не должны испытать неудобства из-за "Брексита"

Подробнее...
default image
В России и Великобритании подтверждены первые случаи заражения новым коронавирусом

Подробнее...
default image
Что ожидает экономику Литвы в условиях мировой рецессии?

Подробнее...
default image
Brexit удался. Что будет дальше?

Подробнее...
default image
ВОЗ признала коронавирус международной ЧС

Подробнее...
default image
В Литве открыта горячая круглосуточная линия по вопросам коронавируса

Подробнее...
default image
В Конгрессе США одобрили законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном

Подробнее...
default image
В 2019 году в Литве в пожарах погибли 70 человек

Подробнее...
default image
ПАСЕ приняла резолюцию с требованиями к России

Подробнее...
default image
В Висагинасе начинается строительство завода ЗАО «Intersurgical»

Подробнее...
default image
Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

Подробнее...
default image
Генеральное консульство Литвы в Гродно переедет в новое здание

Подробнее...
default image
Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС

Подробнее...
default image
Новый порядок продажи древесины – первенство предоставят действующим в Литве переработчикам

Подробнее...
default image
Adidas проиграл H&M две полоски. Спор длился 23 года

Подробнее...
default image
Обновленные молы позволят Клайпедскому порту развиваться

Подробнее...
Виленский Вестник

Итоги благотворительной акции

  • Фото pixabay.com

Более 10 000 чашек кофе было подарено сеньорам Вильнюса с 24 декабря 2019 года по 5 января 2020 года работниками 92 кафе, ресторанов, отелей и кондитерских литовской столицы в рамках традиционной акции «Встретимся за чашечкой кофе».

За этой статистикой — положительные эмоции многих горожан почтенного возраста. Поскольку семь длинных зимних воскресений, а также в другие дни недели многие сеньоры проводили время в уютных общественных местах, хозяева которых угощали их бесплатной чашечкой кофе, ставшей поводом встретиться со сверстниками.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в городской Ратуше поблагодарил участников акции, заметив, что в этом мероприятии — «меньше о кофе, а больше — об общении».

«Кофе — это просто символ данной акции, самое главное — это общение с пожилыми людьми и ваше гостеприимство. Хочу поблагодарить вас за это. Я действительно рад, что нам всем удалось сломать лед, и уже не бывает так, что пожилые люди боятся зайти куда-нибудь в городе, они выбирают новые места, а для тех, кто все еще не осмеливается воспользоваться возможностями этой акции, должен помочь опыт недавних дней», — сказал Р.Шимашюс.

реклама

В этот раз, как и в прошлом году, больше всего чашечек кофе сеньорам подарила сеть ресторанов «Can Can Pizza» — 1914. Сеть магазинов «Fortas» и «Etno Manor», а также кафе «Coffee1» (здесь угощали в будние дни со вторника по четверг) — около 800, а сеть кафе «Caif Cafe» — 539.

С каждым годом участников благотворительной акции, прошедшей уже в 19-й раз, становится все больше.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600