Итоги благотворительной акции

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Более 10 000 чашек кофе было подарено сеньорам Вильнюса с 24 декабря 2019 года по 5 января 2020 года работниками 92 кафе, ресторанов, отелей и кондитерских литовской столицы в рамках традиционной акции «Встретимся за чашечкой кофе».

За этой статистикой — положительные эмоции многих горожан почтенного возраста. Поскольку семь длинных зимних воскресений, а также в другие дни недели многие сеньоры проводили время в уютных общественных местах, хозяева которых угощали их бесплатной чашечкой кофе, ставшей поводом встретиться со сверстниками.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в городской Ратуше поблагодарил участников акции, заметив, что в этом мероприятии — «меньше о кофе, а больше — об общении».

«Кофе — это просто символ данной акции, самое главное — это общение с пожилыми людьми и ваше гостеприимство. Хочу поблагодарить вас за это. Я действительно рад, что нам всем удалось сломать лед, и уже не бывает так, что пожилые люди боятся зайти куда-нибудь в городе, они выбирают новые места, а для тех, кто все еще не осмеливается воспользоваться возможностями этой акции, должен помочь опыт недавних дней», — сказал Р.Шимашюс.