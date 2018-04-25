Экологические аспекты производства

Ветслужба: рыба в Куршском заливе чистая

Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВСЛ) сообщила, что рыба в Куршском заливе не была загрязнена в связи со сбросом промышленных стоков с картонной фабрики Grigeo Klaipeda.

«Результаты исследования соответствовали нормам правовых актов. Не установлено загрязнений, превышающих самую высокую допустимую норму», – сообщила пресс-секретарь службы Юргита Савицкайте. По ее словам, специалисты исследовали рыбу в Куршском заливе и в находящихся рядом водоемах.

Сообщивший первым о результатах проверки портал новостей delfi.lt информировал, что были проверены образцы судака, плотвы, сырти и леща. Эта проверка была проведена после того, как правоохрана заявила о досудебном расследовании в отношении Grigeo Klaipeda в связи с имевшими место загрязняющими выбросами в Куршский залив. Подозрения в этом расследовании предъявлены Grigeo Klaipeda как юридическому лицу и трем работникам фабрики.

Глава группы Grigeo, в которую входит фабрика, и крупнейший ее акционер Гинтаутас Пангонис ранее заявлял, что неочищенные стоки спускались через аварийную трубу. Он отметил, что не располагает данными о том, как часто это делалось.

Нарушения в промышленной зоне Кедайняй

В промышленной зоне Кедайняй сотрудники Йонавской экологической инспекции Каунасского департамента охраны окружающей среды обнаружили слив в реку сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты провели ночную проверку и выяснили, что сточные воды из промышленных прудов, находящихся на территории предприятия Nordic sugar Kėdainiai, стекали в безымянный ручей через открытый клапан, к которому, прикрытый ветками и грунтом, был подключен гибкий шланг диаметром 100 миллиметров. Это не было указано в документах предприятия. Кроме того, сточные воды в промышленных прудах должны проходить очистку на станции очистки сточных вод города Кедайняй.

Когда специалисты обнаружили нарушение, на место происшествия были вызваны директор компании и его заместитель. Однако они отказались приехать. Вместо них явился сотрудник компании, ответственный за охрану окружающей среды, который не был уполномочен представлять интересы предприятия.

Эксперты составили протокол и начали внеплановую проверку всего предприятия. Также был издан приказ о немедленном прекращении слива отходов в реку. Клапан был закрыт. По предварительным оценкам, каждый час в ручей сбрасывалось около 60 кубометров неочищенных вод.

Специалисты продолжат проверки, подсчитают ущерб окружающей среде и соберут материалы для направления в прокуратуру.

Изменение законодательной базы

Между тем Сейм принял поправки по природоохранным законам, которые повышают плату за загрязнение и ужесточают контроль за нарушителями.

Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что после принятия так называемого «Клайпедского пакета» предприятия, совершившие три нарушения в год, будут лишаться разрешения на деятельность, а инспекторы могут брать пробы без предупреждения.

«Печально констатировать, что о проблемах в области природоохраны мы еще услышим, и не раз. Моя обязанность — вылечить эту систему. Я хочу попросить вас, чтобы этот пакет как можно скорее увидел свет и чтобы прогнившая, потерпевшая крах система доказала, что она еще может работать», – заявил К. Мажейка журналистам в Сейме.

«Аграрий» Виргиния Вингрене призвала ужесточить требования, остановить нечестную деятельность, которая не только загрязняет окружающую среду, но и конкурирует на неравных условиях с бизнесом, дружественным к окружающей среде.

Подготовлено литовскими СМИ