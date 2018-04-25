Экологические аспекты производства

В Литве меняется отношение к проблемам окружающей среды. После того, как стало известно, что компания по производству картона Grigeo Klaipeda загрязняла биологически не очищенными сточными водами Куршский залив, Департамент охраны окружающей среды планирует проверить 50 предприятий, которые сами очищают свои сточные воды. По словам представителя департамента, в самое ближайшее время будет проверено 20 предприятий, названия которых не оглашаются, сообщает BNS.
Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене говорит, что в списке — 194 предприятия, которые сами очищают свои сточные воды и имеют разрешения на сброс в окружающую среду, однако сначала будут проверены предприятия с самыми высокими рисками.
Портал 15min.lt сообщил, что в списке — предприятия, которые сами очищают свои сточные воды, среди них есть как небольшие предприятия по разведению рыбы, пищевой промышленности, добывающие, так и крупные компании, например, Orlen Lietuva, Achema, Neo Group, Norvelita, Dolomitas, Rokiškio sūris и Vilkyškių pienine.
Клайпедская прокуратура проводит досудебное расследование в связи с подозрениями, что компания Grigeo Klaipeda сбрасывала неочищенные сточные воды в Куршский залив. По словам прокуроров, ущерб окружающей среде может исчисляться десятками миллионов евро.
Ветслужба: рыба в Куршском заливе чистая
Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВСЛ) сообщила, что рыба в Куршском заливе не была загрязнена в связи со сбросом промышленных стоков с картонной фабрики Grigeo Klaipeda.
«Результаты исследования соответствовали нормам правовых актов. Не установлено загрязнений, превышающих самую высокую допустимую норму», – сообщила пресс-секретарь службы Юргита Савицкайте. По ее словам, специалисты исследовали рыбу в Куршском заливе и в находящихся рядом водоемах.
Сообщивший первым о результатах проверки портал новостей delfi.lt информировал, что были проверены образцы судака, плотвы, сырти и леща. Эта проверка была проведена после того, как правоохрана заявила о досудебном расследовании в отношении Grigeo Klaipeda в связи с имевшими место загрязняющими выбросами в Куршский залив. Подозрения в этом расследовании предъявлены Grigeo Klaipeda как юридическому лицу и трем работникам фабрики.
Глава группы Grigeo, в которую входит фабрика, и крупнейший ее акционер Гинтаутас Пангонис ранее заявлял, что неочищенные стоки спускались через аварийную трубу. Он отметил, что не располагает данными о том, как часто это делалось.
Нарушения в промышленной зоне Кедайняй
В промышленной зоне Кедайняй сотрудники Йонавской экологической инспекции Каунасского департамента охраны окружающей среды обнаружили слив в реку сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты провели ночную проверку и выяснили, что сточные воды из промышленных прудов, находящихся на территории предприятия Nordic sugar Kėdainiai, стекали в безымянный ручей через открытый клапан, к которому, прикрытый ветками и грунтом, был подключен гибкий шланг диаметром 100 миллиметров. Это не было указано в документах предприятия. Кроме того, сточные воды в промышленных прудах должны проходить очистку на станции очистки сточных вод города Кедайняй.
Когда специалисты обнаружили нарушение, на место происшествия были вызваны директор компании и его заместитель. Однако они отказались приехать. Вместо них явился сотрудник компании, ответственный за охрану окружающей среды, который не был уполномочен представлять интересы предприятия.
Эксперты составили протокол и начали внеплановую проверку всего предприятия. Также был издан приказ о немедленном прекращении слива отходов в реку. Клапан был закрыт. По предварительным оценкам, каждый час в ручей сбрасывалось около 60 кубометров неочищенных вод.
Специалисты продолжат проверки, подсчитают ущерб окружающей среде и соберут материалы для направления в прокуратуру.
Изменение законодательной базы
Между тем Сейм принял поправки по природоохранным законам, которые повышают плату за загрязнение и ужесточают контроль за нарушителями.
Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что после принятия так называемого «Клайпедского пакета» предприятия, совершившие три нарушения в год, будут лишаться разрешения на деятельность, а инспекторы могут брать пробы без предупреждения.
«Печально констатировать, что о проблемах в области природоохраны мы еще услышим, и не раз. Моя обязанность — вылечить эту систему. Я хочу попросить вас, чтобы этот пакет как можно скорее увидел свет и чтобы прогнившая, потерпевшая крах система доказала, что она еще может работать», – заявил К. Мажейка журналистам в Сейме.
«Аграрий» Виргиния Вингрене призвала ужесточить требования, остановить нечестную деятельность, которая не только загрязняет окружающую среду, но и конкурирует на неравных условиях с бизнесом, дружественным к окружающей среде.
Подготовлено литовскими СМИ
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