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Экономика

Стабильность или стагнация?

  • Фото pixabay.com

В этом году экономический рост Литвы, по сравнению с 2019 годом, заметно замедлится, но все же будет более интенсивным, чем в Латвии и Эстонии, прогнозируют экономисты скандинавской финансовой группы SEB, сообщает BNS.

В опубликованном SEB обозрении Nordic Outlook говорится, что в прошлом году внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы вырос на 3,6%, однако в этом году темпы экономического развития замедлятся до 2,5%. ВВП Латвии и Эстонии в этом году должен вырасти на 2% в каждой из стран (в прошлом году рост составил соответственно 2,4% и 3,8%).

По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, в этом году литовская экономика будет расти медленнее по причине более слабого развития транспортного сектора, на который все большее негативное влияние будут оказывать изменения, связанные с Пакетом мобильности ЕС. 

«В этом году мы не ожидаем такого же, как в прошлом году, вклада промышленности в развитие экономики Литвы. 2020 год будет для литовской экономики, скорее всего, спокойным, а представители властей, к сожалению, все внимание уделят не долгосрочным решениям, поощряющим рост, а борьбе за место в Сейме на предстоящих выборах», – отметил в пресс-релизе Т. Повилаускас.

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В 2021 году рост экономики Литвы должен замедлиться до 2,4%, между тем ВВП Латвии и Эстонии должны расти более интенсивно – соответственно на 2,5% и на 2,6%. По сравнению с прогнозами, опубликованными в сентябре, экономисты SEB улучшили их для Литвы в этом году, но ухудшили ожидания роста ВВП на 2021 год (прогнозировался рост в 2,4 и 2,6% соответственно).

Между тем экономисты банка Swedbank повысили прогноз роста экономики Литвы на этот год на 0,6 проц. пункта до 2,6%.  Сходный рост внутреннего валового продукта (ВВП) ожидается и в следующем году. По мнению Swedbank, литовская экономика в этом году должна расти наиболее интенсивно среди стран Балтии  – в Эстонии прогнозируется рост ВВП 2,4%, в Латвии –  2,2%.

В то же время по причине повышения акцизов и дорожающей электроэнергии экономисты Swedbank повысили прогноз инфляции до 2,7% (в августе прогнозировалось 2,5%). Однако, по словам экономистов, жители не ощутят активизацию инфляции, поскольку рост средней заработной платы составит около 7%.

Подготовлено литовскими СМИ

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