Стабильность или стагнация?

Фото pixabay.com

В этом году экономический рост Литвы, по сравнению с 2019 годом, заметно замедлится, но все же будет более интенсивным, чем в Латвии и Эстонии, прогнозируют экономисты скандинавской финансовой группы SEB, сообщает BNS.

В опубликованном SEB обозрении Nordic Outlook говорится, что в прошлом году внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы вырос на 3,6%, однако в этом году темпы экономического развития замедлятся до 2,5%. ВВП Латвии и Эстонии в этом году должен вырасти на 2% в каждой из стран (в прошлом году рост составил соответственно 2,4% и 3,8%).

По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, в этом году литовская экономика будет расти медленнее по причине более слабого развития транспортного сектора, на который все большее негативное влияние будут оказывать изменения, связанные с Пакетом мобильности ЕС.

«В этом году мы не ожидаем такого же, как в прошлом году, вклада промышленности в развитие экономики Литвы. 2020 год будет для литовской экономики, скорее всего, спокойным, а представители властей, к сожалению, все внимание уделят не долгосрочным решениям, поощряющим рост, а борьбе за место в Сейме на предстоящих выборах», – отметил в пресс-релизе Т. Повилаускас.