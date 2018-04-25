Правительство — против обязательной вакцинации детей

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Правительство выступило против предложения группы членов Сейма об обязательной вакцинации детей от полиомиелита, кори и краснухи.

Правительство заявляет, что обязательная вакцинация может привести к негативному отношению к прививкам и даже к сокращению охвата населения вакциной, а международные организации рекомендуют активнее информировать общество о пользе прививок. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, при обязательной вакцинации сообщества, которые выступают против прививок для детей, склонны «изолироваться, собираться в отдельных детских садах».

«Страны, которые внедрили такую практику, заметили, что появляются случаи подделки документов, и позже трудно определить, вакцинирован ребенок или нет», — сказал министр.

По данным правительства, прививки от кори и краснухи являются обязательными в Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Польше, Словакии и Словении, а от полиомиелита — в Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, на Мальте, в Польше, Словакии. и Словении.