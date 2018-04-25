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Общество

Не копите отпуска

  • Фото из открытых источников

Чтобы человек не сгорел на работе, не должны сгорать его отпуска. По действующему Трудовому кодексу скопившиеся отпускные дни в Литве, если сотрудник не уходит в отпуск и ежегодно откладывает их на следующий год, будут сгорать каждые три года.

Работающие 5 дней в неделю имеют гарантированное право на минимальный оплачиваемый отпуск в размере 20 рабочих дней. Если режим предусматривает 6-дневную рабочую неделю, минимальный отпуск — 24 рабочих дня. Одна часть отпуска должна составлять не меньше 10 рабочих дней, остальные 10 можно брать по договоренности с работодателем хоть и по одному дню.

Как разъяснили в Инспекции по труду, новая редакция Трудового кодекса в Литве действует с июля 2017 года. Согласно закону, работники, у которых накопился отпуск больше чем за 3 года, должны использовать его до 1 июля 2020 года. Работники, у которых на момент вступления  Трудового кодекса в силу есть неиспользованный отпуск больше чем за 3 года, могут использовать эти выходные до 1 июля 2020 года. Вместо отпуска можно взять денежную компенсацию за эти дни только в том случае, если трудовой договор расторгается. Если работник не использует отпускные дни, накопленные до 1 июля 2017 года, то после 1 июля 2020 года он потеряет право на этот отпуск (накопленный до 1 июля 2017 года) и не сможет им воспользоваться даже во время расторжения трудового договора.

Право на использование отпуска и получение компенсации за него при увольнении утрачивается через три года с того дня, когда было получено право на отпуск.

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Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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