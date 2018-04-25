Дифференцирование «минималки» по возрасту?

Фото pixabay.com

Представители бизнеса в Трехстороннем совете предлагают связать минимальную зарплату с возрастом работников, чтобы помочь молодежи выйти на рынок труда, сообщает BNS.

Однако профсоюзы против такого предложения, считая, что это дискриминация по возрастному признаку, пишет 15min.lt. Этот вопрос на повестку дня Трехстороннего совета намеревается вынести президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис, который уверен, что это помогло бы прийти на рынок молодежи, не имеющей опыта. По его словам, такая идея возникла после дискуссии с заместителем председателя правления Центробанка Литвы Раймондасом Куодисом.

Экономист Р. Куодис отметил, что такое решение было бы справедливым, поскольку возраст — неизменная характеристика, ею невозможно манипулировать. Молодые специалисты, которые отличаются меньшей производительностью и опытом, могут работать за меньшую зарплату.

Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене назвала это предложение «полным недоразумением». «Это явная дискриминация по возрасту. Какие тут могут быть аргументы», – сказала она. И. Ругинене заметила, что так же нелепо выглядело бы предложение платить разный минимум в разных регионах. По ее словам, нельзя устанавливать разный минимум по каким-либо признакам — по возрасту или по региону.

Напомним, что правительство Литвы предлагает с 1 января увеличить минимум на 35 евро, до 642 евро. Профсоюзы предлагали повысить минимум хотя бы на 56 евро, до 663 евро. Бизнес вообще склонен отложить этот вопрос из-за непонятной ситуации на рынке.

Информация «ЛК», BNS