default image
Под знаком толерантности и взаимного уважения

Подробнее...
default image
Помощь бизнесу и жителям

Подробнее...
default image
Медуслуги: доступность снижается

Подробнее...
default image
Столица – на карантине

Подробнее...
default image
Компенсация за отказ от газовых баллонов

Подробнее...
default image
Переселенцы из Венесуэлы

Подробнее...
default image
Работа торговых центров

Подробнее...
default image
Индексация пенсий

Подробнее...
default image
Вильнюсская мэрия обслуживает клиентов дистанционно

Подробнее...
default image
Как высоко заберемся на волшебное денежное дерево?

Подробнее...
default image
Не садитесь в машину к незнакомцам

Подробнее...
default image
Таможенные правонарушения

Подробнее...
default image
Правила проезда в транспорте

Подробнее...
default image
Дифференцирование «минималки» по возрасту?

Подробнее...
default image
Эпидемиологическая ситуация не улучшается

Подробнее...
default image
В ожидании фестивля «Покровские колокола»

Подробнее...
default image
Рада

Подробнее...
default image
Кинофорум «Scanorama-2020»

Подробнее...
default image
Димитриевская родительская суббота. Великомученик Димитрий Солунский

Подробнее...
default image
Военные расходы

Подробнее...
default image
Криминальный «туризм»

Подробнее...
default image
Аэропорты Евросоюза попросили срочной помощи из-за ситуации с пандемией

Подробнее...
default image
В договоре правой коалиции–от зеленой экономики до декоммунизации общественных пространств

Подробнее...
default image
Правительство Дании закроет часть страны из-за мутации коронавируса

Подробнее...
default image
Правые партии Литвы в понедельник планируют подписать коалиционное соглашение

Подробнее...
default image
Литва следит за ситуацией с возможными мутациями коронавируса на норочных фермах

Подробнее...
default image
Из-за второй волны коронавируса не исключено резкое падение цен на нефть

Подробнее...
default image
Другие ограничения возможны, если за неделю ситуация не стабилизируется – A. Вярига

Подробнее...
default image
Урожай зерна в этом году рекордно большой, но цены растут – Минсельхоз

Подробнее...
default image
Макрон призвал пересмотреть правила Шенгена

Подробнее...
default image
Франция усилит контроль на границах с соседями по ЕС

Подробнее...
default image
ГСРЭЛ: Латвия и Эстония пока не могут торговать российской энергией

Подробнее...
default image
Названа дата заседания ООН по борьбе с пандемией

Подробнее...
default image
В армии Литвы – около 200 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Число новых случаев коронавируса достигло очередного рекорда - 1656, шесть смертей

Подробнее...
default image
Во время карантина старшеклассники Вильнюса будут учиться только дистанционно

Подробнее...
default image
ВОЗ констатировала вспышку COVID-19 в Европе

Подробнее...
default image
В Греции объявлен общенациональный карантин

Подробнее...
default image
В Литве достигнут предел возможностей лабораторий по коронавирусу

Подробнее...
default image
И. Шимоните: главная задача для нового кабмина - выйти из карантинной ситуации

Подробнее...
TOP,Деньги,Общество

Дифференцирование «минималки» по возрасту?

Фото pixabay.com

Представители бизнеса в Трехстороннем совете предлагают связать минимальную зарплату с возрастом работников, чтобы помочь молодежи выйти на рынок труда, сообщает BNS.

Однако профсоюзы против такого предложения, считая, что это дискриминация по возрастному признаку, пишет 15min.lt. Этот вопрос на повестку дня Трехстороннего совета намеревается вынести президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис, который уверен, что это помогло бы прийти на рынок молодежи, не имеющей опыта. По его словам, такая идея возникла после дискуссии с заместителем председателя правления Центробанка Литвы Раймондасом Куодисом.

Экономист Р. Куодис отметил, что такое решение было бы справедливым, поскольку возраст — неизменная характеристика, ею невозможно манипулировать. Молодые специалисты, которые отличаются меньшей производительностью и опытом, могут работать за меньшую зарплату. 

Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене назвала это предложение «полным недоразумением». «Это явная дискриминация по возрасту. Какие тут могут быть аргументы», – сказала она. И. Ругинене заметила, что так же нелепо выглядело бы предложение платить разный минимум в разных регионах. По ее словам, нельзя устанавливать разный минимум по каким-либо признакам — по возрасту или по региону. 

Напомним, что правительство Литвы предлагает с 1 января увеличить минимум на 35 евро, до 642 евро. Профсоюзы предлагали повысить минимум хотя бы на 56 евро, до 663 евро. Бизнес вообще склонен отложить этот вопрос из-за непонятной ситуации на рынке.

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.