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Таможенные правонарушения

Фото lrmuitine.lt

Погибнут ли еще сотни подростков от наркотиков, прошедших через коррумпированный пограничный пост? Будет ли ввезена в страну партия контрафактных медикаментов, способных ударить по здоровью тысяч граждан? Проедет ли по фальшивым документам террорист, планирующий масштабную атаку с десятками человеческих жертв. Профессия таможенник – это удивительное сочетание рутинной бумажной работы с колоссальной ответственностью и безусловным уважением к профессии.

От таможенников во многом зависит безопасность государства, в частности экономическая. Неисполнение специалистами своих обязанностей, коррупция и банальная нехватка сотрудников может привести к настоящей трагедии. Минимум романтики – максимум тяжелой работы. Таможенники встречают поезда и проверяют направляющихся на территорию страны людей, проводят досмотр грузов, устанавливают соответствие документации международным нормам.

Контрабанда лекарств

Литовские таможенники задержали 2 тыс. упаковок контрабандных лекарств из России, сообщила Каунасская территориальная таможня. Об этом информирует BNS.

Российский гражданин А. Л., въехавший из Калининградской области РФ в Литву через пропускной пункт Кибартай на грузовом автомобиле Volvo, декларировал, что везет груз морепродуктов, однако при проверке таможенники обнаружили под сиденьем автомобиля и среди личных вещей водителя нелегально провозимые лекарства. 

Выяснилось, что в машине было 1936 упаковок с разными препаратами — Aciklovir, Nimesulid, Ortofen, Omeprazol, Kaptopril, Amoksicilin, Biseptol — на сумму 1018 евро со всеми налогами. Таможенники изъяли лекарства, составили протокол о нарушении. За провоз контрабанды водителю грозит денежный штраф и конфискация нелегально провозимых препаратов.

Янтарь под видом говядины

Таможенники Кибартай задержали контрабандный груз янтаря: проверив грузовик Volvo, в кабине водителя обнаружили около 4 кг января. Инцидент произошел на таможенном посту «Кибартай».

Водитель Volvo, гражданин России, указал, что везет только продукты из говядины. Таможенники проверили автомобиль с помощью мобильной рентгеновской системы и обнаружили в кабине 3 кг сырьевого и 1 кг обработанного янтаря. Общая стоимость контрабандного янтаря со всеми налогами составляет 975 евро. Таможенники задержали янтарь и автомобиль, составили протокол. За контрабанду грозит штраф, а также конфискация янтаря и грузовика.

Наркотики в чемодане

На контрольно-пропускном пункте «Мядининкай» литовские таможенники нашли полкилограмма наркотиков в чемодане у мужчины, который пересекал границу на велосипеде, сообщает пресс-служба Таможенной службы Литвы.

В октябре гражданин Германии, по национальности таджик, с постоянным видом на жительство в Беларуси, въехал в Литву на велосипеде, везя с собой чемодан. Он сообщил должностным лицам, что возвращается из Беларуси, где продал свою квартиру, и намеревается продолжить путь в Германию на машине, которую оставил на заправке недалеко от пограничного поста.

Таможенники проверили багаж мужчины. Вынув одежду из чемодана и вскрыв подкладку, они обнаружили два пакета с желтоватым порошком весом 0,5 килограмма. Анализ показал, что вещество может быть героином. После этого мужчина попытался убедить сотрудников таможни, что чемодан не его, а он просто согласился перевезти его через границу по просьбе незнакомцев.

Подозреваемый задержан на три месяца, а наркотическое вещество изъято. Начато досудебное расследование по факту контрабанды и незаконного хранения наркотиков в крупных размерах.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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