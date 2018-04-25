Индексация пенсий

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Правительство Литвы утвердило обновленный порядок индексации пенсий по социальному страхованию, сообщила пресс-служба кабмина. Ожидается, что в следующем году это приведет к росту пенсий на 7,17 процента.

«Это требует изменения формулы, чтобы небольшое снижение валового внутреннего продукта в этом году не стало препятствием для роста пенсий и сокращения бедности среди пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, когда на следующий год прогнозируется рост фонда заработной платы», – говорится в сообщении.

Предполагается, что средняя пенсия при требуемом стаже работы в 2021 году достигнет 428 евро, а средняя пенсия – 404 евро. В настоящее время средний размер пенсии по старости при требуемой выслуге лет составляет 399 евро, а средний размер пенсии – 377 евро.

Правительство также одобрило поправки Сейма о досрочном выходе на пенсию. В случае принятия закона люди, досрочно вышедшие на пенсию, будут получать более высокие пенсии до и после наступления пенсионного возраста.

Согласно исследованию Eurostat, Литва возглавила рейтинг стран ЕС, в которых пенсионеры чаще всего находятся под угрозой бедности.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ