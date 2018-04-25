Переселенцы из Венесуэлы

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Литва на год продлила возможность переселиться в страну для литовцев Венесуэлы. Правительство постановило, что подать просьбу на переезд можно до 1 октября 2021 года. О продлении сроков просил МИД в связи с просьбами литовской диаспоры Венесуэлы, так как процесс пробуксовывает по разным причинам.

«За это время удалось переместить 13 человек, более чем у 80 человек есть статус перемещенных лиц, однако возникают различные препоны и при оформлении документов: учреждения в Венесуэле работают с трудом, там бывает и отключение электричества, и интернета, и вообще пандемия создает много дополнительных преград. Поэтому председатель венесуэльской диаспоры обратился с просьбой, чтобы мы продлили срок, в течение которого можно обращаться по поводу переезда», – сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Постановление, регламентирующее перемещение лиц литовского происхождения из переживающей кризис Венесуэлы, было принято в 2019 году. Переселенцам компенсируются дорожные расходы, предоставляется жилье, выделяются пособия на обустройство (единовременная выплата в 250 евро) и приобретение самого необходимого (250 евро в месяц), на обучение детей, оказывается помощь в изучении литовского языка.

По данным Реестра жителей Литвы, в Венесуэле проживает 187 граждан Литвы. Литовская община в этой стране объединяет около 400 человек литовского происхождения. Считается, что в Венесуэле проживают около 1 тыс. граждан Литвы и лиц литовского происхождения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ