Компенсация за отказ от газовых баллонов

Фото BFL/ Кястутиса Ванагаса

Компания ESO напоминает, что желающим получить помощь в этом году надо подать заявку и все документы до 30 ноября компании ESO.

В пресс-релизе сказано, что администраторы активно включились в процесс, чтобы в многоквартирных домах не осталось представляющих опасность газовых баллонов. Всего в Литве голосование провели в 900 домах, чтобы получить помощь государства.

«Администраторы активно призывали граждан принять решение, поэтому в этом году жители 400 домов успели оформить все документы и передать их ESO. Эти люди в этом году смогут получить помощь в том числе и на покупку плиты», – сказал представитель ESO Ренальдас Радвила.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ