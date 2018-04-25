Помощь бизнесу и жителям

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В ряде муниципалитетов введен локальный карантин, но при этом помощи бизнесу и жителям оказывают меньше. Еще несколько месяцев действует порядок оплаты за простой – это средство помощи планируют продлить. Безработным до конца года будут платить по 200 евро в месяц на поиски работы. Однако часть мер не возобновят. Помощь получат те, кто пострадал больше всего.

Министерство экономики и инноваций готовит новый план поддержки бизнеса: помощи будет меньше, но она будет более целенаправленной. Министерство соцзащиты подтвердило, что можно пользоваться действующими средствами. Планируют предоставить бизнесу возможность и в будущем отложить выплаты налогов в Содру. Однако субсидию в размере 257 евро будут получать не все самозанятые, и платить ее будут недолго.

Работодатели смогут получать компенсации за простой, но не осталось субсидий на аренду помещений. Планируют продолжать оказывать все средства поддержки, которые оправдали себя и были эффективными. Но если, к примеру, раньше микросубсидии получили все микрокомпании, в зависимости от общих ограничений, то сейчас помощь будут оказывать узкому кругу – тем, кто больше всего пострадал. Планируют платить и субсидии за простои, но этот вопрос будет решать Министерство социальной защиты и труда.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ