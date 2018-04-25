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Работа торговых центров

Фото из открытых источников

Торговые центры Akropolis, Ozas и Panorama временно сокращают время работы.

Вильнюсский ТЦ Akropolis временно сократил время работы магазинов – с 10 до 21 ч. Это реакция на введенный в столице карантин, сказано в пресс-релизе Akropolis Group. С 9 ноября время работы сокращает и ТЦ Panorama. 

Магазин Maxima в ТЦ Akropolis будет работать с 8 до 24 ч., а аптека Eurovaistinė в ТЦ Akropolis и магазин Ermitažas – с 8 до 22 ч. Время работы кафе и ресторанов, а также мест развлечений устанавливается индивидуально, но они не будут закрываться раньше 21 ч. Остальные магазины будут работать до 21 ч. ТЦ Ozas закрывается на час раньше. 

Вильнюсский ТЦ Panorama намерен сократить время работы с 9 ноября, магазины будут работать до 21 ч.

Информация «ЛК»                                     

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