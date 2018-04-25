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Спорт

Юные футболисты Литвы смогут принять участие в новой международной онлайн-игре Football for Friendship World

Юные любители футбола Литвы приглашаются к участию в международной онлайн-игре Football for Friendship World. Выпуск этой новой многопользовательской игры в жанре футбольного симулятора состоится 10 декабря 2020 года и будет приурочен к празднованию Всемирного дня футбола.

Пользователи онлайн-игры Football for Friendship World смогут участвовать в футбольных матчах в реальном времени с игроками со всего мира, создавать международные сборные и управлять их карьерой, становиться фанатом и болеть на трибунах за команды друзей. Слоган игры Football for Friendship World – «Объединяя друзей, объединяем мир!». 

Среди первых зарегистрированных пользователей будет разыграно 100 уникальных комплектов футбольной атрибутики и футбольной формы от программы «Футбол для дружбы» и Российского футбольного союза. Комплекты победителям будут доставлены в любую точку мира.

За две недели до официального запуска платформы Football for Friendship World (с 27 ноября по 9 декабря 2020 года) будет проведен Всемирный Онлайн Чемпионат по «Футболу для дружбы». Юные спортсмены 10 – 14 лет из более 100 стран, в том числе из Литвы, объединившись в 32 международные сборные, сыграют 55 матчей. Финал Чемпионата будет транслироваться в прямом эфире. Глобальным послом программы является легенда мирового футбола Роберто Карлос. Чтобы стать участником и попасть на первый в истории Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы» необходимо отправить заявку на сайте http://participants.footballforfriendship.com/. Победители чемпионата получат билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021 в Стамбуле.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» присутствует в 211 странах и регионах мира. В этом году все мероприятия программы переведены в онлайн формат. Глобальным оператором программы является Коммуникационная группа АГТ, разработчиком игры Football for Friendship World стала международная команда DataArt.

Справка о программе:

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

В 2020 году «Футбол для дружбы» пройдет в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Вебсайт: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP   

Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбы

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme  

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