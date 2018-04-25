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Военные расходы

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

НАТО определил цель военного бюджета стран-членов в размере не менее 2 проц. ВВП. В этом году этого показателя достигли 10 государств членов НАТО, впервые в этом списке оказались Франция и Норвегия, сообщает BNS.

По данным, опубликованным пресс-службой Альянса, США тратят на оборону 3, 87 проц. ВВП, 2-процентного показателя достигли 9 европейских стран: Греция (2,58 проц.), Великобритания (2,43 проц.), Румыния (2,38 проц.), Эстония (2,38 проц.), Латвия (2,32 проц.), Польша (2,3 проц.), Литва (2,28 проц.), Франция (2,11 проц.) и Норвегия (2,03 проц.).

Особое недовольство президента США Д. Трампа вызывает Германия, которая в этом году хотя  и повысила расходы на оборону на 0, 2 проц. до 1, 57 проц. ВВП, но не достигла установленных показателей.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заверил коллег, что Литва продолжит выделять два процента ВВП на оборону, поскольку «ситуация в регионе обязывает к этому», сообщает пресс-служба министерства. Об этом он заявил в рамках дистанционной встречи министров обороны НАТО.

Шестой год подряд растут инвестиции в оборону на уровне Альянса. «Два года назад Литва впервые достигла цели НАТО в два процента от ВВП на финансирование обороны. Мы обязательно продолжим его поддерживать: нынешняя геополитическая ситуация в регионе обязывает нас к этому. Мы сможем лучше принимать подкрепления союзников — ведь наше государство — на внешней границе НАТО, характеризующейся нестабильностью», — сказал министр.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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