Общество

Дискриминация

Фото из открытых источников

Как сообщает Департамент статистики Литвы, начисленная заработная плата (брутто) мужчин во втором квартале этого года превысила доход женщин на 161,4 евро.

Средняя начисленная заработная плата женщин во всех отраслях экономики, исключая индивидуальных предпринимателей, во втором квартале составила 88,2 %, а выплаченная на руки (нетто) заработная плата составила 89,3 % зарплаты мужчин.

Согласно статистическим данным, во втором квартале средняя начисленная заработная плата в Литве (без учета индивидуальных предпринимателей) у женщин составляла 1207,8 евро, у мужчин — 1699,2 евро, а выплаченная заработная плата – 771,2 евро и 863,9 евро соответственно.

Информация «ЛК»          

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