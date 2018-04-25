Тернистый путь энергетической независимости

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Латвийская компания Spectrum Baltic, которая намеревается импортировать электроэнергию в Литву из Калининграда, сможет сделать это только после того, как в этой области начнет действовать атомная электростанция, но ее строительство в настоящее время приостановлено, сообщает BNS.

Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) на минувшей неделе пересмотрел выданное компании в начале августа разрешение. Это было сделано в свете условий эксплуатации, предусмотренных в предварительном соглашении компании с Балтийской АЭС.

Разрешение вступает в силу после начала промышленной эксплуатации Балтийской АЭС в Калининградской области. «Компания также обязана представить VERT подписанный долгосрочный коммерческий контракт, который подтвердит, что импортируемая электроэнергия производится на Балтийской АЭС в Калининградской области», — говорится в сообщении VERT. В случае несоблюдения правовых актов латвийской компанией VERT может приостановить или отозвать разрешение.

Компания Spectrum Baltic ранее представила Совету предварительный не обязывающий договор купли-продажи электроэнергии с Балтийской АЭС.

У Spectrum Baltic уже есть выданное в июне разрешение на импорт электроэнергии из Беларуси, а с февраля будет и лицензия независимого поставщика электроэнергии, но импортировать электроэнергию из третьих стран компания сможет только по контрактам с компаниями в этих странах.

BNS напоминает, что в августе в Литве начали ставить вопросы по поводу решения Латвии открыть свою границу для импорта электроэнергии из России (когда Литва начнет применять свое эмбарго на белорусскую электроэнергию после запуска Островецкой АЭС) и потенциально закупать электроэнергии с этой электростанции.

В этом контексте также упоминался Spectrum Baltic, хотя представители компании заявили, что планируют прокомментировать ситуацию в конце сентября, когда агентство BNS спросило, намерены ли они каким-либо образом импортировать электроэнергию с Островецкой АЭС.

Строительство АЭС в Калининграде было приостановлено в мае 2013 года, после того как чуть более одной пятой запланированных работ было завершено.

На встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Таллине глава Эстонии заявила, что «каждый, кто использует или покупает российскую электроэнергию, должен применять, по меньшей мере, сетевые тарифы», сообщают литовские СМИ. «Мы также должны подумать, как гарантировать, чтобы импорт из третьих стран, на которые не распространяются правила о выбросах CO2, не искажал рынок», — добавила Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии поддерживает идею облагать налогами электроэнергию, поступающую из России на рынок Балтийских стран, и считает, что государства ЕС должны принять общее решение об импорте электроэнергии из третьих стран, пишет LETA.

На прошлой неделе Кабинет министров Латвии одобрил сообщение Министерства экономики, в котором ведомство предложило открыть торговлю электроэнергией между Латвией и Россией. Литва после этого обвинила Латвию в том, что соседка собирается закупать белорусскую электроэнергию в обход литовского бойкота. Президент Литвы Гитанас Науседа высказал сожаление о решении Латвии покупать электроэнергию на строящейся в Беларуси Островецкой АЭС, но признал, что этот шаг Латвии не был неожиданным.

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