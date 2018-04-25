Травля неугодных

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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В середине августа литовские парламентарии созвали внеочередное заседание Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) из-за участия депутата, представителя партии Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.

Впоследствии председатель комитета Дайнюс Гайжаускас сообщил, что Ирина Розова не получила разрешения на работу с конфиденциальной информацией, поскольку скрыла свои контакты с дипломатами из других стран, в том числе из России.

Из справки ДГБ

Данные о связях И. Розовой выяснились, когда КНБО начал выяснять обстоятельства ее участия в МАП в июне этого года.

КНБО ознакомился с секретными сведениями на И. Розову, которые были предоставлены спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису в январе 2018 года, когда рассматривался вопрос о предоставлении ей права на работу с секретной информацией. В этом документе рекомендуется не предоставлять депутату право работы с секретной информацией.

В справке Департамента госбезопасности говорится о переговорах с российскими дипломатами о финансовой помощи партии «Русский альянс».

По данным ДГБ, И. Розова в разные периоды обсуждала с российскими дипломатами возможности формирования общего представляющего все национальные меньшинства политического формирования с ИАПЛ-СХС, а также обсуждала инициативы по слиянию с Союзом русских Литвы.

По данным разведки, И. Розова восемь лет назад пыталась вовлечь российских дипломатов с целью оказания влияния на формирование коалиции в Вильнюсском горсовете, а также упоминается общение депутата с высланным из Литвы в 2014 году генеральным консулом России в Клайпеде Владимиром Малыгиным.

Также в КНБО заявили о начале парламентского расследования, чтобы выяснить, нужно ли начать в отношении Ирины Розовой процесс импичмента.

В. Томашевский: это какая-то чушь

Вальдемар Томашевский, лидер партии ИАПЛ-СХС утверждает, что ему не было известно о том, что парламентарий Ирина Розова общается с российскими дипломатами по вопросу финансирования партии Русский альянс. Кроме того, данную ситуацию он считает чушью.

«Никто не знает этих действий. Даже не начато расследование, о чем мы говорим. Никто не знает, что за действия были. Я думаю, что здесь какая-то чушь. Мне не интересно, потому что мы делаем свою работу и не играем в эти игры», – сказал В. Томашевский в комментарии информационному агентству BNS.

«Когда будут сделаны выводы, я прокомментирую», – добавил он.

«Я ничего не знаю. Мы работаем в соответствии с нашей программой, уставом и решениями», – отметил В. Томашевский.

Он заверил, что сам не общается с российскими дипломатами по политическим вопросам.

«По политическим вопросам – нет. Где-то на приемах, так там половина Сейма общается. Существуют официальные приемы. В них участвуют дипломаты и депутаты из всех стран», – отметил Томашевский.

Посол РФ в Литве: И. Розова – жертва политической травли

Комментируя скандал вокруг члена Сейма Ирины Розовой, посол России в Литве Александр Удальцов считает это наглядным примером политической травли неугодного политика.

«Нельзя не заметить, что сегодня в Литве за инакомыслие можно быть обвиненным в шпионаже в пользу России, можно попасть в тюрьму, можно стать подозреваемым, можно стать объектом публичных нападок со стороны всякого рода «истинных патриотов» Литвы. Публично могут «всыпать» за встречи с российскими дипломатами, за приглашение на праздник в свой город посла России», – сказал А. Удальцов порталу Baltnews.

На сей раз в «конфиденциальных контактах» с российскими дипломатами уличили политика Ирину Розову, отметил посол:

«Она, оказывается, неоднократно встречалась с генконсулом России в Клайпеде Малыгиным, который оказался ни много, ни мало офицером Службы внешней разведки РФ и был выдворен из Литвы за деятельность, несовместимую с дипломатической! Страшное дело!».

А. Удальцов подчеркнул, что объявление Владимира Малыгина персоной нон грата было абсолютно безосновательным:

«Достоверные» же данные о его принадлежности к СВР – это дэгэбэшный бред. Кстати, в настоящее время бывший генконсул работает послом России на Мальте и, думаю, с теплотой вспоминает Клайпеду и ее жителей.

И последнее. Если пользоваться практикой здешнего ДГБ, то любого активного литовского дипломата, работающего в России, можно обвинить в подрывной деятельности и выслать из нашей страны», – резюмировал Александр Удальцов.

Информация «ЛК»