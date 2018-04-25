Мало запретов? Власти создают новые

Мартинас ТИНИНИС, эксперт Литовского института свободного рынка

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Литва является одной из самых контролирующих стран в Европейском союзе. Что, где, как и когда ее жители едят, пьют и курят – все под строгим надзором. Это не аргумент, взятый с потолка, а вердикт международного исследования «Nanny State Index». Более строго выбор личности регулировался только в Финляндии.

Неудивительно, что в Литве, единственном государстве в ЕС, существует запрет на алкогольные напитки для лиц в возрасте 18-19 лет и запрет на рекламу алкоголя. Значительно сократилось количество мест для курения внутри помещений. Литва и Латвия — единственные страны, которые разрешают покупать энергетические напитки людям, достигшим 18 лет.

Если вы думаете, что это прекрасно, мол, «давайте сделаем их здоровыми», то вы должны подумать о цене этих корректировок. Если вчитываться в пояснительные примечания к законопроектам, то создается впечатление, что политики обычно полагают, что ограничения и правила ничего не стоят. Например, при принятии запрета на рекламу алкоголя утверждали, что никаких негативных последствий для бизнеса не предвидится. Только по какой-то причине различные ярмарки оказались в большом убытке, а журналы иностранных издателей вернулись во времена цензуры, когда лист с ненадлежащей рекламой разрывали или заклеивали. И это только одно изменение в законе.

Политики, как правило, ограничиваются заявлением «без негативных последствий». Там, где должны быть аргументы о влиянии законов, такая шаблонная комбинация из трех слов появляется в 18 из 20 проектов, связанных с алкоголем и принятых за последние 15 лет. К сожалению, с принятием законов общество и бизнес живут с теми последствиями, которых «не должно было быть».

Драконовские запреты, существующие в настоящее время, далеки от завершения. Скоро появятся новые. Производство и продажа игрушек, конструкция которых имитирует алкогольные напитки и их тару, запрещается. В 2020 г. будет запрещена продажа алкогольных напитков в нестационарных кафе на пляжах. Вы курите сигареты со вкусом ментола? Они также будут запрещены.

Что касается запрета на показ пачек табачных изделий в магазинах, то указание скрыть пачки, на которых нарисованы страшные картинки, уже прошел первый этап в Сейме. Запрет на курение на балконах, в уличных кафе, на спортивных мероприятиях и в других местах также стоит на повестке дня. Более того, правительство и министерство здравоохранения не отказались от планов по согласованию дизайна табачных упаковок, и власти неоднократно намекали на желание создать специализированные магазины по продаже алкоголя, маркировать тару алкогольных напитков обязательной информацией о вреде алкоголя.

Не удивляйтесь, если правительство пойдет еще дальше. Когда время продажи алкоголя было сокращено, были предложения разрешить его продажу только с 12 часов. Может быть, возникнет идея «сухого воскресенья» или «сухого района»? Выглядит невероятно? А вы когда-нибудь думали, что люди в возрасте 18-19 лет, которые могут основать бизнес, платить налоги, вступать в брак, служить в армии, не смогут решить, могут ли они купить алкоголь? Или что вы, взрослый, не можете заказать коктейль в уличном кафе?

Может быть, цель оправдывает средства? В конце концов, цель ясна – избавить общество от вредных привычек и защитить детей. Если так, то почему бы нам не убедиться, что существующие требования выполнены?

Почему-то считается, что дети бросят курить, если они не увидят в магазинах пачки сигарет. Тем не менее, лицам в возрасте до 18 лет уже запрещено употреблять и продавать им табачные изделия. Однако 64 проц. подростков заявили, что им легко купить сигареты. Если действующее законодательство не будет исполняться, то поможет ли дополнительный запрет? Не поможет. Есть даже примеры того, что после введения этой (очень ограниченной) меры увеличилась распространенность курения в некоторых странах. И новый запрет, безусловно, будет иметь негативные последствия. Изменение витрин стоит денег. Сильнее всего это скажется на мелких и сельских магазинах.

Прежде чем вводить новые запреты, надо на начальном этапе убедиться, что существующие правила действуют. Теперь создается впечатление, что запреты издаются просто ради запрета, руководствуясь единственным принципом, что, мол, «что-то надо делать».

Мартинас Тининис, аналитик Литовского института свободного рынка

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