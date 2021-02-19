Дискриминирующие цены на визы

Дипломатическая служба Литвы стремится к тому, чтобы Соединенное Королевство (СК) снизило цены на рабочие визы для граждан Литвы, а нынешний порядок называет дискриминирующим.
С начала этого года для граждан Болгарии, Литвы, Румынии, Словении и Эстонии стоимость рабочей визы на 55 фунтов выше, чем для прочих граждан ЕС.
МИД Литвы отмечает, что этот вопрос поднимает как в ведомствах ЕС, так и на двусторонних встречах в СК.
«Этот дискриминирующий факт известен Еврокомиссии, об этом информировано и руководство Еврокомиссии. Мы убеждены, что равная трактовка всех граждан ЕС в отношениях с Соединенным Королевством является общим интересом всех стран-членов ЕС», – сказал BNS вице-министр иностранных дел Литвы Арнольдас Пранцкявичюс.
По его словам, вопрос не раз обсуждался с представителями ЕК, на заседании послов ЕС, на двустороннем уровне и с другими странами-членами ЕС.
«Мы стремимся к тому, чтобы проблема была поднята в органах сотрудничества ЕС и СК. Вопрос встает и в двусторонних отношениях с Соединенным Королевством», – отметил вице-министр.
Британцы утверждают, что цена на визы отличается по причине того, что Литва и еще четыре страны не присоединились к Социальной хартии Совета Европы 1961 года, предусматривающей выдачу рабочей визы.
Литовские дипломаты отвечают, что эти аргументы не убедительны, поскольку Литва, как и другие четыре государства ЕС, к которым не применено сокращение визового сбора, присоединились к более современной Социальной хартии Совета Европы 1996 года.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ