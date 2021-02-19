Дискриминирующие цены на визы

По его словам, вопрос не раз обсуждался с представителями ЕК, на заседании послов ЕС, на двустороннем уровне и с другими странами-членами ЕС.

«Мы стремимся к тому, чтобы проблема была поднята в органах сотрудничества ЕС и СК. Вопрос встает и в двусторонних отношениях с Соединенным Королевством», – отметил вице-министр.

Британцы утверждают, что цена на визы отличается по причине того, что Литва и еще четыре страны не присоединились к Социальной хартии Совета Европы 1961 года, предусматривающей выдачу рабочей визы.

Литовские дипломаты отвечают, что эти аргументы не убедительны, поскольку Литва, как и другие четыре государства ЕС, к которым не применено сокращение визового сбора, присоединились к более современной Социальной хартии Совета Европы 1996 года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ