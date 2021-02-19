Наказания за нарушение карантина

Подсудимая вправе обратиться в суд с ходатайством о проведении судебного заседания в течение 14 дней со дня вручения постановления. Вступившее в законную силу постановление суда обжалованию не подлежит.

Нарушитель карантина напал на сотрудницу полиции

В Пасвальском районе пьяный нарушитель карантина напал на сотрудницу полиции, сообщает полиция Литвы. 14 февраля около 22.00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Намаюнай Пасвальского района несколько человек употребляют алкоголь и не соблюдают карантинные ограничения. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали мужчину 2001 г.р., который, по их словам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест на трезвость он проходить отказался.

Молодой человек оказывал полицейским активное сопротивление и ударил сотрудницу Пасвальского комиссариата Панявежского уезда. Коллеги вызвали медиков, чтобы оказать женщине первую помощь.

Подозреваемый задержан. Полиция начала досудебное расследование по статье об оказании сопротивления госслужащему. Подобное деяние наказывается общественными работами, или штрафом, или лишением свободы на срок до трех лет.

Повеселились…

10 февраля вильнюсская полиция оштрафовала 32 студента, которые не соблюдали условия карантина и собрались на вечеринку, сообщает полиция.

В 22.20 жители дома на улице Субачяус позвонили в полицию и пожаловались на шум в соседней квартире. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в указанной квартире веселились 32 студента разного возраста из Франции, Бельгии, Австрии, Германии, Италии, Испании, Индии, Турции, Эстонии и России.

Иностранные студенты надолго запомнят эту вечеринку – полицейские составили протоколы об административном правонарушении и выписали штрафы всем участникам интернациональной вечеринки.

13 февраля ночью в отношении 17 лиц, устроивших вечеринку в усадьбе села Дастайнишкис Укмяргского района, составлены протоколы о нарушении условий карантина, сообщает BNS.

Полиция напоминает, что за несоблюдение условий карантина физическим лицам грозит штраф в размере от 500 до 1500 евро, руководителям предприятий и другим ответственным лицам – от 1500 до 6000 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ