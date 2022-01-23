Дискуссии о всеобщем призыве

Фото BNS/Паулюса Пяляцкиса

Госсовет по обороне (ГСО) Литвы одобрил инициативу, чтобы с 2023 года в армию для прохождения обязательной девятимесячной воинской службы призывалось по 4,4 тыс. молодых людей в год – приблизительно на 600 человек больше, чем сейчас. Теперь решение ГСО должен одобрить Сейм Литвы.

Кроме того, одобрено предложение увеличить количество курсантов Военной академии и гражданского персонала в армии.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, с введением всеобщего призыва для юношей на воинскую службу количество призывников радикально не увеличится.

«При наличии политического соглашения и решения Сейма это может быть узаконено, однако, обращаю внимание, количество призывников, которые годны к службе, из-за демографического положения не увеличится радикально», – заявил он.

Министерство обороны Литвы подготовило исследование, в котором рассматриваются две возможности – призывать только юношей 18-19 лет или юношей и девушек. Согласно этому исследованию, модель всеобщего призыва, включающая девушек, займет больше времени и потребует в несколько раз больше инвестиций. Если бы решение вступило в силу в прошлом году, то всеобщий призыв в первом случае можно было бы ввести в 2027 году, во втором – в 2029 году.

Согласно этим предположениям, подсчитано, что ежегодно в армию можно будет призвать в среднем 6,1 тыс. срочников, если призывать только юношей. Если призывать и девушек, то количество призывников увеличится до 11,9 тыс. ежегодно.

В первом случае необходимо будет создать четыре новых батальона, поэтому первоначальные инвестиции составят не менее 415 млн евро. Во втором случае понадобилось бы 14 новых батальонов, что увеличило бы инвестиции примерно на 1,5 млрд евро.

На вооружение и военную технику потребуется 183 млн и 640 млн евро, соответственно, 228 млн евро и 804 млн евро – на инфраструктуру. 5,1 млн и 8,7 млн ​​евро на административные расходы.

Если призывать только юношей, то на содержание такой модели потребовалось бы дополнительно 80 млн евро ежегодно, а если и девушек, то около 220 млн евро.

Правительство во главе с Ингридой Шимоните предусматривало всеобщий призыв юношей и девушек в армию и последовательный переход к такой универсальной модели в своей программе. Однако для этого требуется «широкое политическое соглашение», констатируется в исследовании потенциала.

В исследовании утверждается, что документ должен трактоваться как «аналитическое основание для принятия решений и дискуссии участников политического процесса».

Министерство обороны готовится представить это исследование различным ведомствам и общественным организациям, а также обсудить с ними возможность введения всеобщего призыва.

В настоящее время ежегодно в армию призывается немногим более 3,8 тыс. молодых людей в возрасте 18-23 лет и молодых людей до 26 лет, которые отложили службу из-за учебы.

Однако решение о включении девушек во всеобщий призыв на срочную службу в армии должны принять общество и политики, считает старший советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

«В данном случае не только президент должен принимать решение, но и все общество, и политики, должен быть широкий подход, оценка всех сценариев», – заявил в интервью информационному радио Žinių radijas советник президента.

«На сегодняшний день, пока эта работа не выполнена, я не могу высказать однозначную позицию», – добавил он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ